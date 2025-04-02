Почему не готовили блюда с капустой 3 апреля: народные приметы в день преподобного Серафима Вырицкого

Православная церковь 3 апреля вспоминает преподобного Серафима Вырицкого. В народе дату прозвали Днем Кирилла Катаника. Подробнее о том, что можно и нельзя делать 3 апреля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Преподобный Серафим Вырицкий — в миру Василий Николаевич Муравьев — родился в 1866 году. Он прошел путь от успешного предпринимателя до духовного столпа, посвятив свою жизнь служению Богу и ближним. Приняв монашеский постриг в 1920 году, он стал одним из самых почитаемых старцев своего времени. Его духовная мудрость, прозорливость и дар утешения привлекали к нему множество людей, ищущих совета и поддержки в трудные времена. В годы гонений и лишений он стал наставником, укрепляющим веру и надежду. Старец Серафим предвидел многие грядущие события, в том числе и победу в Великой Отечественной войне.

В этот день принято посещать храмы, молиться перед иконой преподобного, просить его о помощи и заступничестве. Многие верующие приезжают в Вырицу, чтобы поклониться его мощам и почтить его память. Считается, что молитва святому Серафиму помогает в исцелении от болезней, укреплении веры и разрешении жизненных трудностей. Плохой приметой в этот день считается «тревожить» воду, поливая ею цветы и начиная стирку. Также не стоит ругаться и конфликтовать с близкими, чтобы ссора не затянулась надолго.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Комары появились — жди потепления;

Синие облака — на тепло и к дождю;

Ясная ночь — жди заморозков;

В ночном лесу теплее, чем на открытых полянах — к дождливой погоде;

Если лед с водоемов еще не сошел — рыбакам не видать весеннего лова;

Желтые лучи у восходящего солнца — к хорошей погоде;

В этот день нельзя смотреть на падающие звезды;

Синичка запела — зовет тепло;

Гремит гром — год будет урожайным;

В этот день звали гостей, старались помириться с родными и близкими, собираясь за большим столом;

Плохой приметой считается 3 апреля «потревожить» воду, поэтому не поливали цветы и не начинали стирку;

Нельзя готовить блюда с капустой, чтобы у домочадцев не подкосилось здоровье;

Нельзя ссориться, ругаться и конфликтовать с близкими.

Именины в этот день отмечают: Яков, Владимир, Кирилл.

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