Почему нельзя мыть полы 22 марта: народные приметы на «Сороки»

22 марта церковь чтит память 40 мучеников. В народе этот день называют «Сороки». Об истории, поверьях и запретах этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Праздник «Сороки» отмечается 22 марта и является одним из народных праздников, связанных с переходом к весеннему сезону. В народных легендах и сказаниях говорится, что Сороки приносят с собой радость, надежду и умиротворение. Считается, что именно в этот день ласточки возвращаются с юга, и их прилет звучит как предвестие весны.

В деревнях люди устраивали гулянья, пели песни и водили хороводы. Специально готовили угощения — печеные пироги и куличи, которыми делились друг с другом. В преддверии весны многие хозяйки занимались подготовкой к садоводству, начинали сажать семена и ухаживать за первыми всходами. Считается, что в этот праздник нельзя покупать веники и мыть полы. Также плохой приметой считается кормить птиц хлебом — это может предвещать голод.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Теплый ветер — к дождливому лету;

Чайка прилетела — скоро лед пойдет;

Если в этот день скотина напьется от таящих сосулек — будет хорошая весна;

Если сороки и галки прилетают в этот день — к теплу;

Увидеть скворца — скоро весна;

Чайки кружатся — к ледоходу;

Сильный мороз в этот день — к богатому урожаю проса;

Воробьи чирикают особенно старательно перед потеплением;

Листва еще не распустилась, но уже слышен первый гром — к голодному году;

Если мать или жена, ожидающая сына или мужа с войны (из армии) будет молиться 40 мученикам Севастийским, мужчина вскоре вернутся живым, здоровым и невредимым;

В старину в этот день поминали усопших, ходили на кладбище и устраивали поминальную трапезу;

Считается, что нельзя давать в долг 22 марта;

Хозяйки не покупали веники в праздник и не мыли полы в доме, чтобы достаток не ушел из семьи;

Плохой приметой считается покормить птиц хлебом, чтобы не было голода.

Именины в этот день отмечают: Александр, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Тарас, Александра, Наталья.

Ранее психолог описала мужчин, от которых нужно бежать.