Почему нельзя разливать молоко 7 февраля: народные приметы в Григорьев День
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Григория Богослова чтит православная церковь 7 февраля. В народе дату называют Григорьев День. О том, что можно и нельзя делать 7 февраля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и обычаи
Григорий Богослов родился около 329 года в Назианзе, маленьком городе в современной Турции. Его жизнь была наполнена глубокими размышлениями о Боге и человеческой судьбе, что отразилось в его трудах. Богослов стал одним из основных защитников Никеанского вероучения, служа в качестве архиепископа Константинополя.
В этот день верующие собираются в храмах и вспоминают о мудрости и смирении святого. Не следует плеваться, стричься и обрезать ногти 7 февраля. Кроме того, разлитое молоко — к большой и внезапной радости. А вот счастье в этот день можно привлечь, подарив женщине цветы.
Фото: [сommons.wikimedia/Общественное достояние]
Приметы
- Звезды мерцают — к морозу и вьюге;
- Сильный снегопад — к ранней и длинной осени;
- Кошка во время сна закрывает мордочку лапой — к холодам;
- Слышен щебет синиц за окном — к морозам;
- Если сорока садится на нижние ветви деревьев — к ветру;
- Чем больше добрых дел сделаешь в этот день — тем лучше, но творить добро нужно тайно, не напоказ;
- Нельзя 7 февраля плеваться, стричься и обрезать ногти;
- Если в дороге плюнул на землю, лучше вернуться назад — пути не будет;
- Разлили молоко 7 февраля — к большой и внезапной радости;
- Подарить женщине цветы — к счастью.
Именины в этот день празднуют: Степан, Василий, Григорий, Петр, Виталий, Владимир, Борис, Александр, Дмитрий, Феликс.
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