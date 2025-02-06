Почему нельзя разливать молоко 7 февраля: народные приметы в Григорьев День

Григория Богослова чтит православная церковь 7 февраля. В народе дату называют Григорьев День. О том, что можно и нельзя делать 7 февраля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Григорий Богослов родился около 329 года в Назианзе, маленьком городе в современной Турции. Его жизнь была наполнена глубокими размышлениями о Боге и человеческой судьбе, что отразилось в его трудах. Богослов стал одним из основных защитников Никеанского вероучения, служа в качестве архиепископа Константинополя.

В этот день верующие собираются в храмах и вспоминают о мудрости и смирении святого. Не следует плеваться, стричься и обрезать ногти 7 февраля. Кроме того, разлитое молоко — к большой и внезапной радости. А вот счастье в этот день можно привлечь, подарив женщине цветы.

Фото: [ сommons.wikimedia/Общественное достояние ]

Приметы

Звезды мерцают — к морозу и вьюге;

Сильный снегопад — к ранней и длинной осени;

Кошка во время сна закрывает мордочку лапой — к холодам;

Слышен щебет синиц за окном — к морозам;

Если сорока садится на нижние ветви деревьев — к ветру;

Чем больше добрых дел сделаешь в этот день — тем лучше, но творить добро нужно тайно, не напоказ;

Нельзя 7 февраля плеваться, стричься и обрезать ногти;

Если в дороге плюнул на землю, лучше вернуться назад — пути не будет;

Разлили молоко 7 февраля — к большой и внезапной радости;

Подарить женщине цветы — к счастью.

Именины в этот день празднуют: Степан, Василий, Григорий, Петр, Виталий, Владимир, Борис, Александр, Дмитрий, Феликс.

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