Почему нельзя смотреться в зеркало 27 марта: народные приметы в день преподобного Венедикта
Фото: [freepik.com]
Преподобного Венедикта Нурсийского чтит православная церковь 27 марта. В народном календаре на эту дату приходится День Федора-скотника. Подробнее о поверьях и запретах этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и обычаи
Венедикт Нурсийский родился около 480 года в Нурсии. Он является отцом западного монашества и покровителем Европы. Отказавшись от мирских благ, Венедикт ушел в отшельничество, где провел годы в молитве и самосовершенствовании. Основанный им орден бенедиктинцев, живущий по принципу «Ora et labora» («Молись и трудись»), оказал огромное влияние на развитие европейской культуры и образования. Устав святого Венедикта, с его акцентом на умеренность, порядок и послушание, стал образцом для многих монастырей.
В этот день верующие посещают церковь и молятся святому. Считается, что нельзя ссориться, смотреться в зеркало до заката и ходить в лес за добычей. Запрещено, согласно приметам, колоть дрова и брать в руки оружие. А для стирки 27 марта — лучший день.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Снег тает от солнца — к урожайному году, а от дождя — к засухе летом;
- Корова от воды отказывается — пойдет дождь;
- Лошадь споткнулась в дороге — пути не будет;
- Куры громко кричат — к ссоре в доме;
- В этот день нельзя смотреться в зеркало до заката — к несчастью;
- В этот день нельзя колоть дрова;
- Нельзя брать в руки оружие, так как поверье гласит, что это к войне и ссорам;
- Гром утром сулит урожайное и плодородное лето;
- Уровень воды в реке остался прежним — к жаркому, засушливому лету;
- Дятел часто стучит клювом по сухому дереву — к потеплению;
- Заря уходит к югу — к хорошей погоде;
- Охотники в этот день не ходили в лес за добычей, а мужчины не резали домашний скот и не забивали птицу;
- Нельзя ссориться и ругаться, так как конфликт будет затяжным;
- Принято устраивать большую стирку в этот день.
Именины в этот день празднуют: Венедикт, Евсхимон, Михаил, Ростислав, Феогност, Феодосий, Фронтина.
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