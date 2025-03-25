Почему нельзя стричь волосы 26 марта: народные приметы в Никифоров День

Православная церковь 26 марта чтит память святителя Никифора Исповедника. В народном календаре день назвали именем святого — Никифоров. Подробнее о поверьях и запретах даты — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святитель Никифор Исповедник, патриарх Константинопольский, родился в знатной семье. С юности он отличался благочестием и тягой к знаниям. Занимая высокие государственные должности, Никифор, тем не менее, стремился к духовной жизни. В период иконоборчества, когда император Лев Армянин начал гонения на почитателей икон, Никифор, будучи патриархом, проявил твердость и мужество, отстаивая православную веру. Он был низложен с престола и сослан в монастырь, где провел остаток жизни в молитве и трудах, оставаясь непоколебимым в своей вере.

В этот день православные христиане вспоминают его подвиг исповедничества, его стойкость в защите икон, а также его вклад в богословие. В храмах совершаются богослужения, посвященные святому, верующие молятся ему о помощи в укреплении веры и защите от ересей. Традиционно в этот день принято посещать церковь, подавать милостыню нуждающимся и совершать добрые дела в память о святителе Никифоре. Нельзя брать и давать в долг 26 марта, чтобы не бедствовать весь год. Также считается, что не стоит носить темную одежду и стричь волосы, чтобы не «укоротить» достаток.

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Приметы

Если в этот день туман — лето будет ненастным;

Галки собираются гурьбой под вечер и кричат — к ясной погоде;

Лебеди прилетели — к снегопаду;

Домашние гуси поджимают лапки — к предстоящим заморозкам;

Порезаться до крови 26 марта — к сильному испугу;

Если повесить на конюшне медвежью голову — домовой не будет докучать своими проделками;

Если искупаться в чистой воде — болеть не будешь;

Если во время первой грозы вдруг подует южный или восточный ветер — весна и лето будут теплыми;

День выдался солнечным — к урожаю зерновых;

Срубить дерево 26 марта — к несчастью;

Тетерев прячется в сугробе — впереди будут морозы;

Не следует ходить в лес ни за дровами, ни на охоту, так как считалось, что талая вода просачивается в берлоги и медведи начинают массово просыпаться;

Лучше не надевать темную одежду в этот день и не стричь волосы, чтобы не привлечь проблемы и не «укоротить» достаток;

Нельзя давать в долг и брать взаймы даже продукты, чтобы не бедствовать весь год.

Именины в этот день празднуют: Александр, Григорий, Михаил, Николай, Терентий, Кристина.

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