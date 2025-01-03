Почему нельзя вязать 4 января: народные приметы в День великомученицы Анастасии

Православные верующие чтят память великомученицы Анастасии Узорешительницы 4 января. В народе дату называют Настасьин День. О жизни святой и запретах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Анастасия Узорешительница является одной из самых почитаемых святых в православии. Анастасия с юных лет проявляла глубокую преданность Христу. Основным подвигом ее жизни стала помощь бедным и угнетенным.

В этот день верующие собираются в храмах, совершают молитвы и чтения священных текстов. Многие устраивают постные угощения в знак уважения к святой, а также освящают воду и подносят иконы с ее изображением. На столах появляется особое блюдо — пшеничная каша. Беременным женщинам нельзя шить, а девушкам прокалывать уши. Также запрещено вязать, чтобы никто из членов семьи не сел в тюрьму.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Если облака идут против ветра — к снегу;

Если в январе сухо и холодно — весной снег сойдет дружно;

Много сосулек на крыше — к урожайному году;

Девушкам в этот день не стоит прокалывать уши, так как они долго не будут заживать;

Нельзя вязать, чтобы никто из членов семьи не сел в тюрьму;

Будущим мамам 4 января не стоит шить;

Анастасии молились, чтоб беременность прошла без осложнений;

Крестьяне резали свиней для рождественского стола и начинали готовить еду к празднику;

Девушке на выданье и замужние женщины в этот день вышивали особые полотенца, которые становились оберегами во время родов.

Именины в этот день отмечают: Федор, Дмитрий, Анастасия.

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