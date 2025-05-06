Почему нельзя звать в гости 7 мая: народные приметы в день мучеников Саввы и Евсевия

Православная церковь 7 мая чтит память мучеников Саввы Стратилата и Евсевия. В народе день называли Евсей — овсы отсей. Что, согласно поверьям, можно и нельзя делать 7 мая — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Мученики Савва и Евсевий жили в суровые времена правления императора Аврелиана, когда христианство подвергалось жестоким гонениям. Савва — военачальник (стратилат) римской армии, тайно исповедовал христианскую веру. Когда император узнал о вере Саввы и его последователей, он приказал подвергнуть их жестоким пыткам, надеясь сломить их дух и заставить отречься от Христа. Однако Савва и его воины проявили невероятную стойкость и мужество, не отказываясь от своей веры даже перед лицом смерти. Видя их непоколебимость, император приказал казнить Савву и 70 его воинов.

Евсевий был одним из мучеников, пострадавших вместе с Саввой. Предание гласит, что Евсевий был исцелен от тяжкой болезни молитвами Саввы, что укрепило его веру и побудило присоединиться к его последователям.

В этот день верующие обращаются к ним с молитвами об укреплении веры, исцелении от болезней и помощи в трудных обстоятельствах. Имя Саввы часто связывают с защитой от недоброжелателей и врагов, а Евсевия — с утешением в скорбях. Считалось, что в этот день нельзя начинать новые дела, иначе они обречены на неудачу. Также избегали тяжелой работы, чтобы не навлечь беду. Особое внимание уделяли чистоте в доме и во дворе, считая, что это привлекает благополучие.

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Приметы

Много комаров — будет богатый урожай овса;

С ивы и лозы летит пух — время посева позднего овса;

Распустилась береза — пора сеять овес;

Солнечные лучи темнеют — будет гроза;

Черные или белые венчики вокруг звезд — пойдет дождь;

Над горизонтом низкие облака висят — будет сильная гроза с ветром;

Вечером заря окрашена в желтый — в ближайшее время дождей не будет;

Если этот день был дождливым, старались не работать в огородах и полях;

Непрошенных гостей лучше не пускать в дом, чтобы не принести в него раздор и несчастья;

Если гости остались, после их ухода нужно помыть пол;

Нельзя грустить и пребывать в плохом настроении, поддаваясь унынию, иначе можно остаться в печали надолго.

Именины в этот день отмечают: Алексей, Валентин, Евсевий, Елизавета, Иннокентий, Леонтий, Лука, Неон, Николай, Пасикрат, Савва, Станислав, Фома, Хрониктий.

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