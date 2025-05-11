Почему опасно завидовать 12 мая: народные приметы в день девяти мучеников Кизических

Православная церковь 12 мая чтит память девяти мучеников Кизических. В народе их называют Девять целителей. О том, что можно и нельзя делать в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Согласно церковным преданиям, святые мученики — Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артем, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон — были родом из разных мест, но их объединяла общая вера во Христа. В период правления императора Декия, известного своими жестокими преследованиями христиан, они прибыли в Кизик, где открыто проповедовали Евангелие, обращая многих язычников в христианство.

За свою проповедническую деятельность мученики были схвачены и предстали перед судом. Им предлагали отречься от Христа и принести жертву языческим богам, обещая взамен почести и богатства. После долгих истязаний, не сломивших их дух, девять мучеников Кизических были обезглавлены.

В день их памяти в храмах совершаются торжественные богослужения. Многие верующие обращаются в молитвах с просьбами об укреплении в вере, исцелении от болезней и помощи в трудных жизненных обстоятельствах. Считалось, что 12 мая нельзя заниматься тяжелой работой, особенно в поле, чтобы не навлечь гнев святых.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Сильный ветер — к сильному дождю;

Восход солнца яркий и ясный — лето будет теплым;

Много майских жуков — к засухе;

Дождь начался с молнии — значит, затянется;

Молния перед дождем — осадки будут идти долго;

Сколько в мае дождей, столько лет урожаю;

Если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру, то здоровья прибавится на целый год;

Плохой приметой считается делиться своими планами, так как они могли не воплотиться в жизнь;

Хозяйки не просеивали муку в этот день, потому что, по приметам, это может привести к ухудшению зрения;

В тех регионах, где уже можно купаться, не окунались в водоемы с головой 12 мая;

Не сидели дома в этот день;

Нельзя завидовать, так как это может привести к болезни.

Именины в этот день отмечают: Артем, Василий, Иван, Федот и Филимон.

Ранее стало известно, что мощные магнитные бури будут атаковать Землю в мае.