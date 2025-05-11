Почему опасно завидовать 12 мая: народные приметы в день девяти мучеников Кизических
Фото: [freepik.com]
Православная церковь 12 мая чтит память девяти мучеников Кизических. В народе их называют Девять целителей. О том, что можно и нельзя делать в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Согласно церковным преданиям, святые мученики — Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артем, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон — были родом из разных мест, но их объединяла общая вера во Христа. В период правления императора Декия, известного своими жестокими преследованиями христиан, они прибыли в Кизик, где открыто проповедовали Евангелие, обращая многих язычников в христианство.
За свою проповедническую деятельность мученики были схвачены и предстали перед судом. Им предлагали отречься от Христа и принести жертву языческим богам, обещая взамен почести и богатства. После долгих истязаний, не сломивших их дух, девять мучеников Кизических были обезглавлены.
В день их памяти в храмах совершаются торжественные богослужения. Многие верующие обращаются в молитвах с просьбами об укреплении в вере, исцелении от болезней и помощи в трудных жизненных обстоятельствах. Считалось, что 12 мая нельзя заниматься тяжелой работой, особенно в поле, чтобы не навлечь гнев святых.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Сильный ветер — к сильному дождю;
- Восход солнца яркий и ясный — лето будет теплым;
- Много майских жуков — к засухе;
- Дождь начался с молнии — значит, затянется;
- Молния перед дождем — осадки будут идти долго;
- Сколько в мае дождей, столько лет урожаю;
- Если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру, то здоровья прибавится на целый год;
- Плохой приметой считается делиться своими планами, так как они могли не воплотиться в жизнь;
- Хозяйки не просеивали муку в этот день, потому что, по приметам, это может привести к ухудшению зрения;
- В тех регионах, где уже можно купаться, не окунались в водоемы с головой 12 мая;
- Не сидели дома в этот день;
- Нельзя завидовать, так как это может привести к болезни.
Именины в этот день отмечают: Артем, Василий, Иван, Федот и Филимон.
Ранее стало известно, что мощные магнитные бури будут атаковать Землю в мае.