Почему у кошек не забирали котят 24 марта: народные приметы в Ефимов день
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Православная церковь чтит память святителя Евфимия 24 марта. В народе этот день называют Ефимовым днем. Подробнее о святом и запретах этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и обычаи
Святитель Евфимий был архиепископом Новгородским. Он родился в благочестивой семье и рано почувствовал тягу к духовной жизни, в связи с чем принял монашеский постриг. Его усердие и мудрость вскоре сделали его игуменом, а затем и архиепископом Новгородским. Евфимий прославился своими трудами по благоукрашению храмов и монастырей, а также милосердием к нуждающимся. Он заботился о просвещении народа, способствовал развитию книжности и иконописи.
В этот день верующие возносят молитвы святому, прося его о заступничестве и помощи в духовных и житейских делах. Традиционно принято посещать храмы, участвовать в богослужениях и подавать милостыню нуждающимся. Согласно приметам, в этот день нельзя ругаться с родителями, чтобы не спровоцировать долгую ссору. Также старались не забирать котят у кошек, чтобы не навлечь на себя трудности с родственниками.
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Приметы
- Вороны назойливо каркают — к ненастью;
- Дружный прилет птиц — к ненастью и холодам;
- Ранние ласточки — к счастливому году;
- Утки и грачи прилетели рано — жди тепла;
- Ночью был иней — днем снегопада не будет;
- Увидеть жаворонка — к потеплению;
- Услышать кукушку в этот день — хорошая примета;
- Увидеть ласточку 24 марта — к счастью;
- Чтобы не нуждаться весь год в деньгах, нужно слегка встряхнуть кошелек с монетами;
- Гуси летят высоко — к большому половодью;
- Лебеди на прудах сидят — к потеплению;
- Нельзя ругаться с родителями, чтобы не спровоцировать затяжную ссору;
- Плохой приметой считается спрашивать в этот день у кукушки, сколько осталось лет;
- У кошки 24 марта не забирали котят даже погладить — это может навлечь проблемы с родственниками;
- Женщины старались плакать в Ефимов день, так как в следующем году слез будет меньше;
- При благоприятной погоде занимались огородом.
Именины в этот день празднуют: Василий, Георгий, Егор, Ефим, Иван и Сабина.
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