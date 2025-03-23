Почему у кошек не забирали котят 24 марта: народные приметы в Ефимов день

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Православная церковь чтит память святителя Евфимия 24 марта. В народе этот день называют Ефимовым днем. Подробнее о святом и запретах этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Святитель Евфимий был архиепископом Новгородским. Он родился в благочестивой семье и рано почувствовал тягу к духовной жизни, в связи с чем принял монашеский постриг. Его усердие и мудрость вскоре сделали его игуменом, а затем и архиепископом Новгородским. Евфимий прославился своими трудами по благоукрашению храмов и монастырей, а также милосердием к нуждающимся. Он заботился о просвещении народа, способствовал развитию книжности и иконописи.

В этот день верующие возносят молитвы святому, прося его о заступничестве и помощи в духовных и житейских делах. Традиционно принято посещать храмы, участвовать в богослужениях и подавать милостыню нуждающимся. Согласно приметам, в этот день нельзя ругаться с родителями, чтобы не спровоцировать долгую ссору. Также старались не забирать котят у кошек, чтобы не навлечь на себя трудности с родственниками.

freepik.com

Фото: [freepik.com]

Приметы

  • Вороны назойливо каркают — к ненастью;
  • Дружный прилет птиц — к ненастью и холодам;
  • Ранние ласточки — к счастливому году;
  • Утки и грачи прилетели рано — жди тепла;
  • Ночью был иней — днем снегопада не будет;
  • Увидеть жаворонка — к потеплению;
  • Услышать кукушку в этот день — хорошая примета;
  • Увидеть ласточку 24 марта — к счастью;
  • Чтобы не нуждаться весь год в деньгах, нужно слегка встряхнуть кошелек с монетами;
  • Гуси летят высоко — к большому половодью;
  • Лебеди на прудах сидят — к потеплению;
  • Нельзя ругаться с родителями, чтобы не спровоцировать затяжную ссору;
  • Плохой приметой считается спрашивать в этот день у кукушки, сколько осталось лет;
  • У кошки 24 марта не забирали котят даже погладить — это может навлечь проблемы с родственниками;
  • Женщины старались плакать в Ефимов день, так как в следующем году слез будет меньше;
  • При благоприятной погоде занимались огородом.

Именины в этот день празднуют: Василий, Георгий, Егор, Ефим, Иван и Сабина.

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