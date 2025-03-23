Почему у кошек не забирали котят 24 марта: народные приметы в Ефимов день

Православная церковь чтит память святителя Евфимия 24 марта. В народе этот день называют Ефимовым днем. Подробнее о святом и запретах этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Святитель Евфимий был архиепископом Новгородским. Он родился в благочестивой семье и рано почувствовал тягу к духовной жизни, в связи с чем принял монашеский постриг. Его усердие и мудрость вскоре сделали его игуменом, а затем и архиепископом Новгородским. Евфимий прославился своими трудами по благоукрашению храмов и монастырей, а также милосердием к нуждающимся. Он заботился о просвещении народа, способствовал развитию книжности и иконописи.

В этот день верующие возносят молитвы святому, прося его о заступничестве и помощи в духовных и житейских делах. Традиционно принято посещать храмы, участвовать в богослужениях и подавать милостыню нуждающимся. Согласно приметам, в этот день нельзя ругаться с родителями, чтобы не спровоцировать долгую ссору. Также старались не забирать котят у кошек, чтобы не навлечь на себя трудности с родственниками.

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Приметы

Вороны назойливо каркают — к ненастью;

Дружный прилет птиц — к ненастью и холодам;

Ранние ласточки — к счастливому году;

Утки и грачи прилетели рано — жди тепла;

Ночью был иней — днем снегопада не будет;

Увидеть жаворонка — к потеплению;

Услышать кукушку в этот день — хорошая примета;

Увидеть ласточку 24 марта — к счастью;

Чтобы не нуждаться весь год в деньгах, нужно слегка встряхнуть кошелек с монетами;

Гуси летят высоко — к большому половодью;

Лебеди на прудах сидят — к потеплению;

Нельзя ругаться с родителями, чтобы не спровоцировать затяжную ссору;

Плохой приметой считается спрашивать в этот день у кукушки, сколько осталось лет;

У кошки 24 марта не забирали котят даже погладить — это может навлечь проблемы с родственниками;

Женщины старались плакать в Ефимов день, так как в следующем году слез будет меньше;

При благоприятной погоде занимались огородом.

Именины в этот день празднуют: Василий, Георгий, Егор, Ефим, Иван и Сабина.

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