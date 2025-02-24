Почему в Алексеев День нельзя есть мясо и носить старую одежду: народные приметы на 25 февраля

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freepik.com

Фото: [freepik.com]

Православные верующие 25 февраля молятся святому Алексию, а также Иверской иконе Божией Матери. В народе дату знают как Алексеев День. Подробнее о традициях и народных приметах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Этот день связан с почитанием святого Алексия, человека Божия. Согласно преданию, Алексий, сын римского патриция, отказался от мирской славы и богатства, избрав путь смирения и служения Богу. В народе этот день также называли «Алексей Теплый» или «Рыбный день», что предвещает скорое окончание зимы и приход весны. Считалось, что в этот день тает снег, и начинает клевать рыба.

Традиции Алексеева Дня тесно переплетались с крестьянским бытом. Хозяйки пекли рыбные пироги, рыбаки отправлялись на ловлю. Девушки готовили подарки своим женихам, а парни начинали готовиться к пахоте, осматривая и ремонтируя инвентарь. Верующие посещали церковные службы, молясь святому Алексию о здоровье и благополучии. Этот день символизировал надежду на обновление и возрождение природы. Нельзя отправляться в дальнюю дорогу и начинать новое дело. Чтобы не болел живот, 25 февраля старались не есть блюда из мяса.

freepik.com

Фото: [freepik.com]

Приметы

  • Воробьи дружно чирикают — к оттепели;
  • Морозный год — к хорошей погоде;
  • Луна ночью будто покраснела — завтра будет ветер, тепло и снег;
  • Февраль холодный и сухой — август будет жаркий;
  • Много звезд на небе — к хорошему урожаю;
  • Длинные сосульки свисают с крыш — хорошо уродятся овощи%
  • Частые туманы в феврале — к дождливому лету;
  • Если 25 февраля уже потекли ручьи — будет хорошо ловиться рыба;
  • На некоторые сны в этот день стоит обратить внимание: видеть рукавицы — к незваному гостю, квас — к обману, семечки и орехи — к мелким интрижкам;
  • Эту дату в старину знахари использовали для лечения испуга;
  • Нельзя начинать новые дела и отправляться в дальнюю дорогу — не к добру;
  • Если оставить пряжу на морозе — к скорому богатству;
  • Не стоит есть блюда из мяса, чтобы не болел живот;
  • Чтобы не привлечь к себе проблемы из прошлого, нельзя надевать старые и рваные вещи;
  • Нужно принять утром душ и надеть новую одежду.

Именины в этот день празднуют: Алексей, Антон, Евгений и Мария.

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