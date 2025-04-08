Почему женам нельзя ревновать супруга 9 апреля: народные приметы на Матрену-настовницу
Фото: [freepik.com]
Мученицу Матрону Солунскую православная церковь вспоминает 9 апреля. В народном календаре эта дата приходится на Матрену-настовницу или «наставницу». Подробнее о приметах и запретах на 9 апреля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и обычаи
Матрона Солунская жила в III–IV веках. Она — почитаемая христианская святая, известная своим стойким духом и преданностью вере. Согласно преданию, она была рабыней у иудейки, которая всячески пыталась склонить Матрону к иудаизму. Несмотря на жестокие издевательства и пытки, Матрона осталась верна христианству. Ее непоколебимая вера и молитвы обратили ко Христу многих. Разгневанная иудейка приказала казнить Матрону. Ее тело было тайно погребено христианами.
В этот день верующие посещают храмы, молятся святой о помощи в скорбях и испытаниях, об укреплении веры и даровании терпения. Считается, что Матрона помогает в исцелении болезней и укреплении семейных уз. В народе существует традиция в этот день совершать добрые дела, помогать нуждающимся и проявлять милосердие. Также принято печь пироги и угощать ими близких и знакомых, поминая святую Матрону и вознося ей молитвы.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Чибис низко летает — будет сухая погода;
- Прилет чаек сулит сход льда;
- Иней и туман утром — год будет очень урожайным;
- Если соловей запел на голых деревьях, то будет неурожай на плодовые деревья;
- Петух днем не поет — будут осадки через 2-3 дня;
- Нельзя ссориться в этот день, иначе не получится помириться;
- Как только опадает третья хвоя — через две недели пойдет река;
- При таянии снега образовалась плесень — к обильному урожаю грибов;
- Нельзя ревновать супруга в этот день, а лучше вести с ним себя очень ласково в день Матроны;
- Не стоит выбрасывать остатки еды, чтобы потом не жить впроголодь целый год;
- Нельзя плохо обращаться с птицами, которые вернулись с юга — если их не накормить или обидеть, потом будет плохой урожай;
- В этот день обязательно надевали чистую одежду и старались, чтобы мысли и слова тоже были чистыми;
- Окончательно отказывались от саней 9 апреля и пересаживались на воз.
Именины в этот день празднуют: Александр, Иван, Макар, Павел, Эммануил, Ян, Матрена.
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