Почему женщинам нельзя смотреть в зеркало 10 февраля: народные приметы в День Ефрема Ветродуя
Фото: [freepik.com]
Память Ефрема Сирина чтит православная церковь 10 февраля. В народе дата более известна, как Ефрем Ветродуй. Подробнее о народных приметах на 10 февраля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Ефрем Сирин родился в Сирии около 306 года. Он стал известным благодаря своим глубоким проповедям и поэтическому творчеству. Ефрем также активно участвовал в борьбе с ересью, отстаивая истинное учение Церкви.
В этот день верующие собираются в храмах. Традиционно совершаются службы, во время которых поются специальные гимны. Многие традиции 10 февраля связаны с домовыми. Например, считалось, что он виноват в болезни жильцов или случившейся беде. А чтобы он не бунтовал, девушки и женщины старались не скандалить, не ругаться матом и тщательно вести хозяйство.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Ветер в этот день — к сырому, холодному лету;
- Лес почернел — к оттепели;
- Те, кто рождается 10 февраля, считаются счастливчиками;
- Нельзя убивать насекомых в доме — домовой разозлится;
- Вечером огонь в печи красный — ночью не будет снегопада;
- В безветрие дым от костра стелется над землей — перед снегом;
- Хорошей приметой считалось положить под печку немного сладостей для домового;
- Любители подледного лова в этот день могут смело идти на рыбалку — клев будет хорошим;
- После полудня женщины 10 февраля не должны любоваться собой в зеркале — поможет сохранить красоту и молодость;
- Чтобы домовой не бушевал, девушки и женщины старались тщательно вести хозяйство, не ругаться матом и не скандалить;
- Если человек заболел в этот день, или же случилась беда — винили домового.
Именины в этот день празднуют: Яков, Федор, Владимир, Георгий, Игнатий, Ольга, Леонтий.
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