Почему зимой так тяжело вставать по утрам: врач раскрыла простой ритуал на 5 минут, чтобы сделать пробуждение легче

«Эти симптомы связаны с дефицитом естественного света, замедлением обменных процессов и изменением терморегуляции организма. Подъем и отход ко сну в одно и то же время поддерживают циркадные ритмы, что снижает утреннюю сонливость и ощущение холода», — пояснила специалист.