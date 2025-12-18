Почему зимой так тяжело вставать по утрам: врач раскрыла простой ритуал на 5 минут, чтобы сделать пробуждение легче
Пятиминутная легкая зарядка после пробуждения помогает быстрее проснуться в зимнее утро. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила заведующая поликлиникой № 4 «Нахабино» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Лариса Батищева.
Как отметила эксперт, зимнее утро часто сопровождается ознобом, вялостью и снижением работоспособности.
«Эти симптомы связаны с дефицитом естественного света, замедлением обменных процессов и изменением терморегуляции организма. Подъем и отход ко сну в одно и то же время поддерживают циркадные ритмы, что снижает утреннюю сонливость и ощущение холода», — пояснила специалист.
Дополнительно врач рекомендовала проветривать спальню перед сном, поскольку умеренно прохладный, но свежий воздух улучшает ночную терморегуляцию.
«После пробуждения полезна кратковременная физическая активность: три-пять минут легкой зарядки или растяжки усиливают кровообращение и ускоряют выработку тепла. Контрастное умывание или теплый душ с постепенным снижением температуры воды стимулируют сосудистый тонус и помогают быстрее проснуться», — выразила мнение эксперт.
По ее словам, важную роль играет утреннее питание.
«Завтрак с достаточным содержанием белка и сложных углеводов поддерживает уровень глюкозы в крови и предотвращает чувство слабости. Теплый напиток также способствует активации обмена веществ. Яркий свет утром, в том числе искусственный, помогает организму перейти в активное состояние и снижает влияние зимнего дефицита солнца», — заключила Батищева.
