Почти в 1,5 раза больше федерального: стала известна величина МРОТ в Москве на 2025 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Москве с 1 января 2025 года составит 32 916 рублей, следует из трехстороннего соглашения между правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей. Как увеличение МРОТ повлияет на жизнь москвичей — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В новом году МРОТ в Москве вырастет на 12% (на 3 527 рублей). На данный момент минимальный размер оплаты труда составляет 29 389 рублей. Столичный МРОТ в 2025 году в 1,46 раза (на 10 476 рублей) превысит величину, установленную на федеральном уровне в 22 440 рублей.

Московское трехстороннее соглашение распространяется лишь на компании, работающие в столице, и не относится к их филиалам в регионах. С 1 января предприниматели обязуются повысить зарплату сотрудникам, получающим ее на минимальном уровне, иначе руководителю компании назначат штраф от 10 до 20 тысяч рублей (ст. 5.27 КоАП РФ). Для юрлиц сумма штрафа составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП — от 1 до 5 тысяч рублей.

При этом отпускные и командировочные в Москве рассчитываются по федеральному МРОТ. От общероссийского минимального размера оплаты труда также зависит больничный.

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