Почти женился и прописался в квартире: мошенники выдают себя за глубоко религиозных людей — как их распознать

Мошенники придумали новую схему обмана пожилых людей: они выдают себя за глубоко религиозных людей, втираются в доверие, а потом пытаются украсть все сбережения. Подробнее о схеме злоумышленников и как их распознать — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал, что мошенники выбирают одиноких пенсионеров, а потом используют в разговорах с ними тему религии, чтобы завоевать доверие. Ранее был зафиксирован случай обмана пенсионерки — злоумышленник почти женился на женщине, прописался в ее квартире и попытался снять средства со счетов. Забили тревогу родственники пенсионерки, именно им удалось остановить мошенника.

Психолог Александра Метальникова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что в первую очередь не стоит верить всем новым знакомым на слово.

«Одно дело, если человек до этого ходил в эту же церковь, совершал реальные действия, ритуалы, а другое — если просто говорит: "Ой, я так верю, так верю". Можно задавать проверочные вопросы, например: "Когда последний раз были ко всенощной? Когда ездите на кладбище проведать родных? Есть ли крестные дети у вас?" И прочие, которые помогут легко понять, человек действительно воцерковленный или просто делает вид, чтобы втереться в доверие», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, можно сразу с пожилой мамой составить завещание и заверить у нотариуса, что имущество после смерти достается сразу детям, а не новому мужу, рекомендовала специалист.

«И показывать его всем претендентам на руку и сердце. Если человеку все равно — это будет хорошо видно, а если он тут ради наживы, то быстро сбежит. Любящего человека этим не обидишь, а вот отпугнуть мошенников запросто можно», — добавила Метальникова.

По словам психолога, еще лучше — учить пожилых самих обращаться с деньгами.

«Например, класть деньги под проценты, ставить цели и задачи финансовые, помогать им создавать финансовую подушку безопасности, подарить книгу про финансовые вопросы. Например, "Пес по имени Мани". Там даже описана бодрая пожилая женщина, которая играет на бирже и отлично живет. И вообще — интересоваться их жизнью и искренне с ними общаться. Тогда и мошенники будут не страшны», — заключила эксперт.

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