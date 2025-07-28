Прозрачная вода Черного моря в Анапе — смертельная ловушка: токсичные канцерогены и мазут грозят раком и отравлением

Пользователи соцсетей делятся кадрами из Анапы, Сочи и Геленджика и благодарят туристов, испугавших поехать в Краснодарский край в этом году, за пустые пляжи. Отдыхающие публикуют видео с прозрачной водой и хвалят чистоту моря. Однако за внешней красотой скрывается потенциальная экологическая угроза из-за выброса нефтепродуктов, в том числе мазута. Безопасно ли плавать в Черном море сейчас — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Восстановится через десять лет

В декабре 2024 года в районе Керченского пролива произошло масштабное экологическое ЧП — два танкера с мазутом потерпели крушение во время шторма, в результате чего в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. По данным Минтранса РФ, речь идет о судах «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших тяжелое топливо. Площадь загрязнения превысила 400 кв. м, а пострадали участки побережья как в Краснодарском крае, так и в Крыму. В связи с этим в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

По данным российских экологов и профильных институтов, разлив мазута в Черном море привел к значительному ущербу морской экосистеме. В первые недели после аварии было зафиксировано массовое загрязнение водной толщи и донных отложений углеводородами, а также гибель до 15-20 тыс. птиц и более 60 дельфинов, в основном в районе Керченского пролива. Ученые подчеркивают, что из-за медленного водообмена в Черном море токсичные соединения могут сохраняться в среде на протяжении многих лет. По прогнозам специалистов Северцовского института РАН, на полное восстановление морской экосистемы может потребоваться от пяти до десяти лет.

Фото: [ t.me/mchs_official ]

Для ликвидации последствий были привлечены спасатели, водолазы, беспилотники и волонтеры. По данным МЧС России, только в Краснодарском крае уже собрано и вывезено более 180 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. При этом экологи предупреждают, что мазут может повторно всплывать с морского дна при повышении температуры воды, однако уже сейчас люди делятся фотографиями и видео в Сети, где море визуально чистое, однако это не говорит о безопасности отдыха.

Риск онкозаболеваний

Как объяснила врач-онколог Красногорской больницы Зоя Колесова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», несмотря на визуальную чистоту воды, в ней могут сохраняться опасные соединения.

«Некоторые из этих соединений не просто токсичны, но потенциально канцерогенны. То есть при постоянном контакте с кожей или при случайном заглатывании воды могут накапливаться в организме и способствовать развитию онкологических заболеваний», — предупредила Колесова.

По словам специалиста, особенно уязвимыми в такой ситуации оказываются дети, а также люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Опасные вещества из остатков нефтепродуктов способны проникать в организм через кожу и слизистые, влияя на кожу, печень и легкие.

«Канцерогены, содержащиеся в остатках нефтепродуктов, проникают в организм через кожу, слизистые, желудочно-кишечный тракт. Накопительное действие таких веществ повышает риск онкологических заболеваний кожи, печени, легких, особенно у людей с хроническими болезнями и детей», — уточнила онколог.

Кроме того, как отметила Колесова, Черное море обновляется значительно медленнее, чем океаны, поэтому токсичные соединения могут оставаться в водной толще и в донных отложениях годами. Даже растворенные в воде вещества не теряют своей опасности. Профессор Наталья Сердитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» также подтвердила, что визуальная чистота не гарантирует безопасность — вредные вещества могут быть не видны глазу.

Фото: [ freepik.com ]

«Даже при отсутствии видимых следов загрязнений, это не гарантирует чистоту и безопасность воды. Мазут, который оказался на поверхности после инцидента с нефтяными утечками, мог осесть на дно или быть растворенным в воде», — рассказала Сердитова.

При повышении температуры воды возможны токсичные испарения, способные повлиять на здоровье отдыхающих. Проверка качества воды проводится экологическими службами, однако ее результаты обновляются не мгновенно, и за ситуацией важно следить через официальные каналы, отметила эксперт.

«В некоторых случаях, даже если вода выглядит чистой, она не всегда может соответствовать стандартам безопасности для купания», — предупредила профессор.

При этом безопасность купания, считает эксперт, зависит не только от внешнего вида воды, но и от комплексных лабораторных анализов. До получения стабильных данных о чистоте морской среде врачи рекомендуют воздержаться от посещения пляжей.

«Если местные власти будут обеспечивать необходимый контроль, у отдыхающих появится больше оснований для надежд на безопасное купание», — отметила Сердитова.

В заключении профессор рекомендовала следить за официальными источниками информации и не пренебрегать безопасностью во время отдыха.

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