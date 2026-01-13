Под кожу навсегда: зачем всем собакам Южного Урала вживляют микрочипы размером с рисовое зерно

В Челябинской области стартовала масштабная программа обязательной регистрации домашних животных. С 1 января 2026 года все владельцы собак должны вживлять своим питомцам электронные чипы, в то время как кошек требуется занести в федеральную базу данных. Эта мера направлена на повышение контроля за популяцией животных и профилактику социально опасных заболеваний.

Практика чипирования, распространенная в мире более двух десятилетий, в России ранее применялась преимущественно для животных, путешествующих за границу. Теперь, по словам Виктора Новопашина, заведующего отделом по противоэпизоотическим мероприятиям, обязательность процедуры для собак связана с их более активным образом жизни и повышенными рисками взаимодействия с другими животными и людьми.

Первой собакой в регионе, получившей чип по новым правилам, стала вельш-корги по кличке Эви. Процедура, как пояснил специалист, является малоинвазивной и безболезненной: микрочип размером с половину рисового зерна вводится под кожу в течение нескольких минут и не требует замены в течение всей жизни животного.

Чипирование является лишь первым этапом регистрации. Как объяснила Екатерина Статкевич, заместитель начальника Главного управления ветеринарии Челябинской области, владельцам необходимо предоставить в государственную ветеринарную службу пакет документов с данными о себе и питомце для внесения в федеральную информационную систему «Хариот».

Саму процедуру можно пройти в любой лицензированной ветеринарной клинике, после чего документы направляются в госветслужбу по электронной почте. Взрослые собаки должны быть зарегистрированы до 1 июля 2026 года, в противном случае владельцам грозят штрафные санкции.

Эксперты подчеркивают, что новая система поможет оперативно находить потерявшихся животных и эффективно контролировать распространение таких заболеваний, как бешенство.

Ранее сообщалось, что обязательное чипирование животных отложили из-за споров о деньгах.