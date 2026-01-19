Вьетнам обошел Таиланд по популярности у российских туристов

По итогам прошедших новогодних каникул Вьетнам стал самым популярным зарубежным направлением среди российских туристов, опередив Таиланд на 22%. Такие данные содержатся во внутреннем аналитическом отчете агентства премиальных путешествий PrimeTours, с которым ознакомилась « Газета.Ru ».

Как следует из исследования, Вьетнам впервые занял первое место в рейтинге востребованных стран для зимнего отдыха, сместив Таиланд, который на протяжении многих лет традиционно лидировал в этот период. При этом интерес к поездкам в Таиланд за год сократился почти на треть, хотя направление по-прежнему остается в числе наиболее популярных.

В пятерку лидеров также вошли Китай, Египет и Мальдивы. Особенно заметный рост продемонстрировал Китай: спрос на поездки туда увеличился более чем в два раза по сравнению с предыдущим новогодним сезоном, что позволило стране уверенно закрепиться на втором месте рейтинга. Египет показал увеличение интереса на 75% и вновь стал одним из ключевых направлений зимнего отдыха. Мальдивы сохранили стабильную популярность в премиальном сегменте, продемонстрировав рост на уровне 25%.

Основатель PrimeTours Александр Перепелкин отметил, что по результатам новогоднего сезона действительно произошла смена лидера: Вьетнам заметно опередил Таиланд, а Китай и Египет показали значительный прирост интереса. По его оценке, это свидетельствует о структурных изменениях в туристическом спросе и усилении роли азиатских стран в сегменте новогодних путешествий.

Эксперт также пояснил, что популярность азиатских направлений растет благодаря расширению авиасообщения, более понятным условиям въезда и стремлению путешественников к новым впечатлениям при сохранении высокого уровня сервиса. Одновременно наблюдается тенденция к диверсификации маршрутов: в сезоне-2025/26 стали чаще востребованы поездки в Малайзию, на Филиппины, а также комбинированные туры по нескольким странам Азии.

По словам Перепелкина, даже в премиальном сегменте туристы стали подходить к выбору отдыха более рационально. Все чаще клиенты ориентируются на оптимальное соотношение цены и качества, а также на уникальность предлагаемого опыта, вместо следования традиционным туристическим шаблонам.

В агентстве PrimeTours прогнозируют, что тенденция перераспределения интереса между ключевыми направлениями продолжится и в ближайшие туристические сезоны.

