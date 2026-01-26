Поддельные рабочие чаты и боты-«коллеги»: как не отдать мошенникам коды доступа

Мошенники создают правдоподобные фейковые рабочие чаты и под различными предлогами выманивают коды подтверждения для своих целей, сообщили в МВД России. Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, как защититься в подобной ситуации.

Как напомнила эксперт, главная особенность рабочего общения в мессенджерах — высокая степень доверия и к участникам, и к информации.

«Именно поэтому мошенники стали создавать поддельные рабочие чаты. Благодаря атмосфере заведомого доверия, у их участников понижается критическое мышление и любая информация воспринимается достоверной. Злоумышленники поняли, что это легкий способ получить как конфиденциальную информацию, так и различные коды доступа или коды sms-подтверждения банковских и других операций. Технически это сделать несложно. Коллег обычно добавляют в чат автоматически, и им достаточно посмотреть описание и состав участников, чтобы принять решение — остаться или удалиться из этой группы», — пояснила специалист.

По ее словам, мошенники умело имитируют реальных людей из компании с помощью ботов и создают видимость рабочей переписки.

«Хотя в реальности из живых людей в чате может находиться только злоумышленник и его потенциальная жертва. Эта игра в постановку и обсуждение рабочих задач нужна создателям фейкового чата ровно до того момента, пока под каким-то предлогом они не получат нужную информацию или код доступа. Далее пострадавшему становится понятно, что все было ненастоящим», — предупредила она.

Эксперт подчеркнула, чтобы не оказаться в подобной ситуации, пользователю обязательно нужно проверять достоверность чата, в который его добавили.

«Для этого достаточно обсудить эти организационные вопросы с любым из участников чата в личных сообщениях или по телефону. И тогда вполне может оказаться, что никто из коллег даже не планировал создавать новый чат, а вы благодаря бдительности избежали неприятностей из-за мошенников», — заключила Бастрыкина.

Ранее стал известен прогноз погоды в Москве и Подмосковье на последнюю неделю января.