Вплоть до отека Квинке: раскрыты опасности популярного дубайского шоколада

Дубайский шоколад — хит сезона среди десертов. Сейчас многие хотят его попробовать, а хозяйки хвастаются рецептами собственного приготовления. Однако увлекаться им не стоит, так как употребление лакомства грозит неприятными последствиями для здоровья. Подробнее об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской больницы Яна Шмелева.

По ее словам, одна из опасностей в том, что десерт очень калорийный. Существуют различные начинки: с фисташковой, кунжутной и арахисовой пастой.

«Но независимо от рецептуры, дубайский шоколад все еще остается очень калорийным продуктом — он содержит рефинированные ингредиенты. Начинка состоит из муки высшего сорта, которая жарится с большим количеством масла. Это может вызывать сбои в работе желудочно-кишечного тракта», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Возможны проблемы с поджелудочной железой и обострение хронических заболеваний, подчеркнула специалист.

«Также в состав входят: крахмал, масло, эмульгаторы и другие различные кулинарные добавки, которые не имеют никакой пользы, но все вместе это способно резко поднять сахар в крови. Особенно не стоит увлекаться людям, у которых есть нарушение углеводного обмена и лишний вес», — продолжила врач.

В дубайском шоколаде содержится много углеводов и жиров, что в свою очередь, по словам специалиста, может привести к расстройству стула, диареи и вздутию живота.

«Не говоря уже о том, что увеличивается риск набора веса и ожирения. Людям с сахарным диабетом это может усугубить состояние. К тому же, производители покупного шоколада не всегда раскрывают полный состав ингредиентов, поэтому качество может быть достаточно низким. А на ингредиенты, конечно, стоит обращать внимание. Некоторые из них могут стать аллергенами, привести к удушью и к отеку Квинке», — подчеркнула Шмелева.

Самый лучший способ полакомиться дубайским шоколадом, продолжила она, это сделать его самостоятельно, выбрав качественные ингредиенты.

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