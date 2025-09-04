Зумеры тоже делают заготовки на зиму: почти половина молодежи Москвы закатывают банки осенью

Больше половины жителей Москвы (6 из 10) делают заготовки на зиму, при чем не только представители старшего поколения, но и зумеры, выяснили аналитики «Авито». Результаты опроса доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Каждый третий житель столицы (34%) делает закрутки ежегодно, среди молодежи 18-24 лет банки закатывает 41%. Четверть москвичей (23%) занимаются этим по настроению — не каждый сезон. В основном на зиму заготавливают 11-20 банок с соленьями (27%) или 21-40 (27%). Реже запасы превышают 40 банок (12%) и ограничиваются лишь пятью (10%) или десятью (23%).

Овощи, фрукты и ягоды москвичи (61%) предпочитают брать на даче, а те, кто покупает их в магазинах, тратят на это порядка 4,7 тыс. рублей. У 10% горожан даже получается выращивать небольшой огород на балконе.

Основная часть опрошенных заготавливают соленья и маринады (63%). Варенье, повидло, джемы и конфитюры делает ровно половина москвичей, заморозку — 43%, компоты и соки — 39%, соусы и овощную икру — 27%, а 12% сушат фрукты и ягоды, небольшая доля приходится на настойки, отметили в «Авито». Любимые соленья среди жителей Москвы — огурцы, помидоры и перцы (73%). Из ягод большинство предпочитает клубнику, малину и вишню (46%), менее популярны смородина, крыжовник и ежевика (30%). Заготовки из кабачков и баклажанов делают 25% горожан, грибов — 25%, яблок и груш — 22%.

