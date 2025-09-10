Подмосковью грозят заморозки: синоптики предупредили о сильном похолодании 13 сентября

Заморозки могут прийти в Подмосковье уже 13 сентября, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В ближайшие дни в ночное время в Московской области может местами похолодать до +2 градусов.

«Под утро 13 сентября по восточным границам Подмосковья есть риск заморозков. Местами похолодает до +2 градусов», — сообщил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ранее синоптики сообщали о температуре до +5…+10 градусов в Москве и Московской области в ночное время и +15…+20 днем. Также в этот день ожидается юго-восточный ветер, от 5 до 10 метров в секунду.

Кроме того, в некоторых соседних регионах 13 сентября ожидается более сильное похолодание.

«В Ивановской и Владимирской областях ночью возможны заморозки на почве. Воздух в приземном слое будет остывать до +1…+3 градусов. Местами до 0 градусов», — заключил Ильин.

Ранее эксперт раскрыл прогноз погоды в столице и области на неделю.