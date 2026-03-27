Подмосковная Росгвардия поделилась успехами служащих к 10-летию ведомства

День войск национальной гвардии РФ отмечается 27 марта. В 2026 году ведомство празднует юбилей — 10 лет со дня образования. Современные росгвардейцы считаются преемниками батальонов внутренней стражи, сформированных Александром I в 1811 году. Успехами регионального ведомства за прошедшие годы с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» поделились в пресс-службе ГУ Росгвардии по Московской области.

Президент России Владимир Путин в поздравительном обращении к служащим отметил: «В нашей стране ратный труд, преданное служение Отечеству были почетны и ценились во все исторические времена».

За 10 лет изменилась структура и качественное наполнение службы подмосковного главка Росгвардии: появились современные образцы вооружения и экипировки, новые виды бронированной техники, увеличился арсенал стрелкового вооружения. Однако ключевыми достижениями регионального ведомства за прошедшие годы стали не только укрепление материально-технической базы, но и значительные успехи личного состава в служебной, спортивной и общественной деятельности, отметили в пресс-службе.

«Сотрудники Росгвардии достойно представляют ведомство на самых различных площадках: регулярно занимают призовые места в межведомственных соревнованиях по огневой подготовке, плаванию, боксу, рукопашному бою, шахматам и другим видам спорта», — сообщили в ведомстве.

Подмосковные росгвардейцы активно участвуют в масштабных всероссийских и международных форумах, демонстрируя высокий уровень профессионализма, делясь опытом и перенимая лучшие практики. Кроме того, личный состав регулярно задействуется в межведомственных тренировках и учениях, где оттачиваются навыки взаимодействия и слаженности при выполнении сложнейших задач.

«За десятилетие Росгвардия не только укрепила свои позиции как одного из ключевых элементов системы обеспечения безопасности, но и сформировала прочный фундамент для дальнейшего развития, опираясь на современные технологии, высокий профессионализм и преданность службе», — заключили в ГУ Росгвардии по Московской области.

Ранее стало известно, что за 2025 год из незаконного оборота в Подмосковье было изъято свыше 5 тыс. единиц гражданского оружия.