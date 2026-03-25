Подозреваемый разбился в ДТП: что известно о нападении на помощницу топ-менеджера в Москве

Помощница одного из топ-менеджеров АО «Росхим» едва не погибла в свой день рождения в съемной квартире в жилом комплексе «Лайнер» в Москве. Девушка получила около 12 ножевых ранений от бывшего бойфренда, который напал на нее. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Столичным СК возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предварительно, подозреваемый в нападении после погиб в ДТП. Подробности инцидента — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Напал в день рождения

По данным телеграм-канала Mash, бывший возлюбленный преследовал девушку более года. Она несколько раз меняла место жительства, и даже близкие не знали, где та сейчас живет. Тем не менее, сталкер вычислил ее квартиру на Ходынском бульваре и в день рождения ворвался туда с ножом. После нападения он сделал фото пострадавшей, которое затем разослал родственникам и друзьям. Однако девушка сумела выжить. Ее крики услышали соседи, которые вызвали полицию. Сейчас она находится в крайне тяжелом состоянии в больнице.

По данному факту Савеловским межрайонным следственным отделом Главного следственного управления СК РФ по Москве организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), и в настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

Отношения со сталкером

Телеграм-канал Baza уточняет, что пара рассталась давно, но мужчина не смог смириться с разрывом и продолжал преследовать бывшую возлюбленную. Более подробную информацию о личной жизни потерпевшей узнать не удалось, поскольку все профили в соцсетях закрыты. Однако в графе о месте работы указано: АО «Росхим». Возраст потерпевшей — 29 лет.

Нападавший погиб в ДТП

Вскоре стало известно, что подозреваемый в нападении на бывшую возлюбленную мужчина погиб в результате ДТП, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По данным СМИ, ему было 40 лет. Мужчина имел свой бизнес и увлекался футболом, играл в составе любительской команды «Метровагонмаш».

