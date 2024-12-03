Подросток избил мать-алкоголичку до смерти в ЯНАО: что ему грозит

В Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа 16-летний подросток избил мать, страдающую алкогольной зависимостью, после чего 46-летняя женщина умерла. Причиной смерти стал удар в живот, от которого мать несовершеннолетнего скончалась на следующий день.

Подросток был задержан, но позже отпущен под подпиской о невыезде. По версии следствия, причиной конфликта стало злоупотребление матерью спиртными напитками. Теперь несовершеннолетнему грозит до 8 лет лишения свободы, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык.

«Ситуация, конечно, нестандартная, необычная, но тем не менее она также требует принятия решения по закону. Следствие будет рассматривать все обстоятельства, в особенности то, что подросток избил мать, долго употреблявшую алкоголь», — заявил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, этот фактор может существенно повлияет на вынесение конечного решения.

«Будут выясняться все обстоятельства, но статья «Умышленное причинение вреда, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности» предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы, поэтому вопрос степени вины и обстоятельств находится уже в компетенции органов дознания и суда», — заключил Капштык.

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