В соццентре на Алтае умерли 6 человек, 25 пострадали: что известно о причинах трагедии в «Доме помощи»

В Алтайском крае скончались 6 постояльцев частного социального центра «Дом помощи» (принадлежит организации «Рубикон»), 25 человек по-прежнему находятся в больнице. Причиной смерти людей мог стать острый инфекционный гастроэнтероколит. Директор соццентра арестован на 2 месяца, идет расследование. Что известно о трагедии на Алтае на данный момент — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Шесть погибли, 25 в больнице

Постояльцы частного социального центра по адаптации бывших осужденных «Дом помощи», расположенного в селе Калистратиха Калманского района Алтайского края, начали обращаться в больницу 28 ноября. Как сообщили в региональном Минздраве 2 декабря, в настоящее время в медучреждениях находятся 25 человек с острым инфекционным гастроэнтероколитом. В больнице в Барнауле лечат 4 тяжелых пациентов, 3 легких, 17 средней степени тяжести. Также клиника заболевания появилась у контактного пациента, он находится в больнице №1 города Рубцовска. Врачи начали его лечение.

Фото: [ СУ СК России по Алтайскому краю ]

По данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, днем 28 ноября в соццентре было обнаружено тело постояльца с признаками отравления. После госпитализации еще несколько человек умерли в больнице. Также днем ранее в «Доме помощи» скончался еще один постоялец. На утро 2 декабря известно о 6 погибших, последний умер минувшей ночью. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть людей (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Причина — инфекционный гастроэнтероколит

Директора социального центра Алика Гельфенбайна задержали. В зале суда он назвал 2 версии трагедии: отравление или ротовирусная инфекция. Гельфенбайн заявил, что «нужно понять и дождаться заключения экспертиз». Он добавил, что готов нести полную ответственность, если постояльцы все-таки отравились. Во втором случае директор организации также не собирается уходить от наказания, однако он подчеркнул, что делал все для предотвращения распространения инфекции.

Фото: [ СУ СК России по Алтайскому краю ]

28 ноября Гельфенбайн рассказал ТАСС, что события начались около недели назад. В «Доме помощи» заболели несколько человек. Сначала вызвали скорую для первого заболевшего, врачи поставили ему укол и дали предписания по лечению.

«Через несколько дней ему стало хуже. Снова вызвали скорую, нам сказали, что не могут его забрать. Уехали, а он на следующий день умер. Через пару дней еще у троих проявились симптомы, потом еще у одного», — заявил Гельфенбайн.

Минздрав региона сообщил, что у пострадавших, которые по-прежнему находятся в больнице, диагностирован острый инфекционный гастроэнтероколит.

Гельфенбайна заключили под стражу на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается. По словам уполномоченного по правам человека в регионе Антона Васильева, нареканий к работе соццентра ранее не было. Теперь его владельцы собрались переехать в новое здание в районном центре. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообещал усилить контроль за всеми социальными организациями в регионе после случившегося.

Ранее стало известно, что СК расследует уголовное дело о пропавших 20 лет назад в Сибири детях.