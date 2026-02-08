Подземный мир открывает тайны: в глубинах Томской области обнаружены новые вирусы

Группа российских биологов совершила открытие в глубинах Западной Сибири. В ходе исследования подземных вод, извлеченных с глубины два километра в Томской области, ученые обнаружили генетические следы трех ранее неизвестных вирусов. Результаты работы, проведенной специалистами из ФИЦ Биотехнологии РАН, МГУ имени М. В. Ломоносова и Томского государственного университета, опубликованы в журнале Data in Brief .

Пробы воды были взяты из скважины, пробуренной еще в 1950-х годах в селе Чажемто. С помощью метагеномного анализа ученым удалось идентифицировать три кольцевые молекулы ДНК. Все они принадлежат бактериофагам — вирусам, поражающим бактерии, — из широко распространенного порядка Caudovirales. Ранее вирусы уже находили в «подземной биосфере», но их разнообразие остается малоизученным.

Как пояснил ведущий автор исследования, научный сотрудник биологического факультета МГУ Виталий Кадников, ученые планируют продолжить изучение вирусов в других водоносных горизонтах Сибири. Цель будущих работ — определить, какие именно бактерии они заражают, и понять их роль в регулировании подземных микробных сообществ и эволюции изолированных экосистем, существующих в недрах Земли миллионы лет. Обнаруженные геномы уже стали доступны мировому научному сообществу в международной базе данных GenBank.

