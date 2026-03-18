Не только спина: названы главные болезни дачников

С началом дачного сезона многие жители Подмосковья проводят все больше времени в огороде. Однако активная работа на свежем воздухе может не только укрепить здоровье, но и спровоцировать обострение хронических заболеваний. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов. Эксперт перечислила главные «опасности», которые подстерегают дачников на грядках.

Сердечно-сосудистые заболевания

По словам специалиста, чаще всего проблемы со здоровьем возникают из-за резкой физической нагрузки, особенно после зимнего малоподвижного периода. Внезапная активность становится для организма стрессом. В группе риска находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Работа на жаре, наклоны и физическое напряжение могут ухудшить самочувствие.

«У дачников часто наблюдаются скачки артериального давления, а в некоторых случаях это может привести к гипертоническим кризам», — объяснил врач.

Проблемы со спиной и суставами

По словам терапевта, еще одна распространенная проблема — заболевания опорно-двигательного аппарата.

«Дачники сталкиваются с болями в пояснице, обострением остеохондроза и проблемами с суставами из-за долгой работы на грядках в неудобной позе и поднятия тяжестей», — рассказал Тарасов.

Аллергия

С приходом тепла увеличивается риск аллергических реакций. Пыльца растений, укусы насекомых и контакт с травами могут вызывать неприятные симптомы.

«Аллергические реакции могут проявляться зудом, высыпаниями, отеками и даже затруднением дыхания. Также могут обостриться уже имеющиеся хронические заболевания», — предупредил специалист.

Обезвоживание и кишечные инфекции

Врач обратил внимание на опасность длительного пребывания на солнце. Это может привести к перегреву, тепловому удару и обезвоживанию. Отдельное внимание Тарасов уделил рискам, связанным с контактом с почвой. По его словам, земля может содержать бактерии и паразитов, опасных для человека.

«Через микротравмы кожи или грязные руки в организм могут попасть инфекции. Один из самых известных рисков — столбняк, особенно при порезах и уколах во время работы в огороде. Также возможны кишечные инфекции, если не соблюдать гигиену, и паразитарные заболевания при контакте с зараженной почвой», — добавил врач.

Тарасов подчеркнул, что работать с землей лучше в перчатках, тщательно мыть руки и обрабатывать любые раны. Если появляется слабость, головокружение или боль, лучше сразу прекратить работу и отдохнуть.

