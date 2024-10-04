Погода уйдет в минус: холодные выходные ожидаются в Москве и области

Температура воздуха продолжит снижаться в Москве и Подмосковье на выходных 5 и 6 октября. В ночное время ожидаются минусовые показатели и заморозки. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу, 5 октября, по прогнозу эксперта, в столице ожидается переменная облачность и туманы в ночное время суток. Температура воздуха составит +8…+10 градусов.

«Днем в Москве +12…+14 градусов, ветер западный с переходом на северный, по силе — от 5 до 10 метров в секунду. В Подмосковье облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +5…+10 градусов, днем +9…+14», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье ночью в Москве также ожидается переменная облачность и туманы, а днем облачно с прояснениями и преимущественно без осадков.

«Температура ночью +1…+3 градуса, ветер северный и северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Днем ожидается +12…+14 градусов, ветер восточный и юго-восточный, по силе — 4-9 метров в секунду. В области ночью от 0 до +5 градусов. Местами возможны заморозки до -2 градусов. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура +9…+14 градусов, а ветер восточный, юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду», — добавил Ильин.

В первый рабочий день следующей недели, по словам синоптика, немного потеплеет.

«Ночью в столице и области ожидается небольшой дождь, температура воздуха +4…+9 градусов, а также ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями, местами также возможен небольшой дождь. Температура +13…+18 градусов», — заключил он.

Ранее синоптик исключил последствия пыльных бурь в Москве и области.