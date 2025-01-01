Погрузиться в атмосферу сказки: лучшие ледовые шоу Москвы и Подмосковья зимой 2025 года

Побывать на королевском балу вместе с Золушкой или узнать историю Спящей Красавицы смогут жители и гости столицы этой зимой. Топ-6 лучших ледовых шоу Москвы и Подмосковья в 2025 году — по версии редакции интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ледовые шоу Евгения Плющенко

Представление «Золушка в королевстве фей» (0+) будут показывать в Москве до 4 января, место проведения — «ВТБ Арена». Главные роли исполняют Александра Трусова, Евгений Плющенко, Макар Игнатов и Владислав Дикиджи. Фея Крестная расскажет зрителям историю о любви, которая навеки соединила Золушку и Принца. Стоимость билетов начинается от 750 рублей.

Фото: [ медиасток.рф ]

Ледовую шоу-сказку с балетом на музыку Петра Чайковского «Спящая Красавица» (0+) можно посмотреть на площадке «Live Арена» 5, 6 и 7 января. В главных ролях: Евгений Плющенко, Александра Трусова, Александр Плющенко и Елена Костылева. Действие происходит в стране сказок Шарля Перро. Гостями на празднике Крещения у Короля и Королевы оказываются феи во главе с феей Сирени, Кот сапогах танцует с Белой Кошкой, Красная Шапочка с Волком, Золушка с прекрасным Принцем, Мальчик с пальчик приплясывает в восхищении до появления Феи Карабос, которая наложит на жителей замка и маленькую Принцессу Аврору страшное заклятие вечного сна. Билеты можно приобрести от одной тысячи рублей.

Ледовое шоу Татьяны Навки

Новогоднюю премьеру представляет олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка — до 12 января в ДС «Мегаспорт» в Москве будут показывать ледовое шоу «Щелкунчик» (0+). В столице выступят звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы. Зрители увидят саму Татьяну Навку, Камилу Валиеву, Петра Чернышева, Владимира Морозова и Евгению Тарасову. Стоимость билета на новогодних праздниках составляет от 1,5 тысячи рублей.

Фото: [ медиасток.рф ]

Ледовое шоу Ильи Авербуха

Ледовый мюзикл «Мама» (0+) подготовил для жителей и гостей столицы Илья Авербух. Представление будут показывать на сцене ЦСКА «Арены» со 2 по 8 января. Ледовый спектакль вдохновлен известной каждому сказкой «Волк и семеро козлят» и советским киномюзиклом «Мама» 1976 года. Главные роли исполняют Евгения Медведева, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин и другие звезды российского фигурного катания. Цены на билеты начинаются от 1,5 тысячи рублей.

Фото: [ медиасток.рф ]

«Щелкунчик» с симфоническим оркестром

Шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» (6+) будут показывать в ледовом дворце «Витязь» (Подольск) 2 января, на площадках «Арена Балашиха» 3 января и «Арена Мытищи» 4 января. Режиссер постановки — Дмитрий Лапшин. Главные роли исполняют Елена Йованович, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Денис Голубев, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Виктория Жуковцова, Алиса Блинникова и Алексей Карпов. Стоимость билетов начинается от 500 рублей.

«Аватар» на льду

Шоу «Аватар. Стихия льда» (0+) смогут посетить москвичи весной 2025 года. Показ состоится 22 марта на площадке ЦСКА «Арена». Для зрителей выступят профессиональные спортсмены, а также русский театр на льду Color Ice. Билеты стоят от 1,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, какие законы вступают в силу в 2025 году.