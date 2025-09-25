Похолодание до +11 и дожди: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на выходные 27 и 28 сентября

В выходные в Москве и Подмосковье похолодает до +11 градусов, в температура воздуха в ночное время опустится до +1, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу, по прогнозу эксперта, ночью облачно с прояснениями и преимущественно без осадков.

«Температура воздуха в столице +5...+7 градусов. Днем облачно, небольшой, местами умеренный, дождь. Температура +11…+13. По области ночью облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +2…+7, днем +8…+13. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду», — поделился синоптик с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В последнее воскресенье сентября в столице ожидается облачность с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.

«Температура ночью +4…+6, днем +9…+11 градусов. По области ночью +1…+6, днем +7…+12. Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду», — продолжил эксперт.

В понедельник, 29 сентября, в ночное время облачно с прояснениями. В столице без осадков, а по области местами небольшой дождь.

«Температура воздуха ночью +1…+6, днем +7…+12 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 метра в секунду», — заключил Ильин.

Ранее стало известно, кто и в каком размере должен оплатить налог на доход по вкладам до 1 декабря 2026 года.