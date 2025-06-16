Похолодание до +6: стало известно, какой будет погода в Москве и Подмосковье на неделе с 17 по 20 июня

Дожди и облачность ожидаются в Москве и области на неделе с 17 по 20 июня. По ночам температура воздуха будет опускаться до +6 градусов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогнозы погоды

Во вторник, 17 июня, в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь.

«Температура ночью в Москве +12…+14 градусов, по области +9...+14 градусов, днем в Москве +22…+24 градуса, по области +19...+24 градуса. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

18 июня в Москве и области сохранятся те же погодные условия.

«Температура ночью в Москве +13…+15 градусов, по области +10...+15 градусов, днем в Москве +20…+22 градусов, по области +17...+22 градуса. Ветер ночью переменных направлений, 2-7 метров в секунду, днем западной четверти, 5-10 метров в секунду», — сказал специалист.

В четверг, 19 июня, ожидается кратковременный дождь с грозой. Ночью температура будет держаться на уровне +12...+14 градусов, по области +9...+14 градусов.

«Днем в Москве +17…+19 градусов, по области +14...+19 градусов. Ветер юго-западный, западный, 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду», — заявил синоптик.

При этом в пятницу, 20 июня, ожидается дальнейшее снижение температуры.

«Облачно. Небольшой дождь. Температура ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов. Ветер северо-западный, северный, 5-10 метров в секунду», — пояснил специалист.

Фото: [ медиасток.рф ]

Атмосферное давление

В течение недели атмосферное давление будет ниже нормы, сказал синоптик.

«В ближайшие сутки геомагнитная обстановка будет меняться от слабовозмущенной до возмущенной», — пояснил Ильин.

Во вторник показатели достигнут 742 мм ртутного столба, а в среду — 740 мм ртутного столба. В четверг атмосферное давление опустится еще ниже — до 736 мм ртутного столба, а в пятницу поднимется до 743 мм ртутного столба.

Колебания барометрического давления, в частности его падение, способны негативно сказаться на самочувствии людей, имеющих диабет, гипотонию или проблемы с опорно-двигательным аппаратом. При этом могут наблюдаться такие симптомы, как одышка, нарушение сердечного ритма, упадок сил, повышенная нервозность и ухудшение концентрации внимания.

Медики отмечают, что рост атмосферного давления может представлять опасность для здоровья гипертоников, лиц с нарушениями обмена веществ, а также для тех, кто недавно перенес острое нарушение мозгового кровообращения или инфаркт миокарда.

Ранее стали известны простые и эффективные способы защиты огорода от грызунов.