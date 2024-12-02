Похолодание и гололедица пообещали жителям Москвы и Подмосковья на неделе с 3 по 6 декабря

Похолодание и гололедица ожидают жителей Москвы и Подмосковья на неделе с 3 по 6 декабря, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, во вторник, 3 декабря, прогнозируется преимущественно облачная погода.

«По области местами небольшие осадки, температура в столице ночью -2…0 градусов, днем от 0 до +2. В Подмосковье ночью -3…+2, днем от -2 до +3 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Также ожидается гололедица», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду, по прогнозу синоптика, облачно, ночью местами небольшой, а днем местами умеренный снег.

«В Москве ночью -3…-1, днем -2…0. По области ночью и днем от -5 до 0 градусов. Сохраняется гололедица», — добавил Ильин.

В четверг температура воздуха начнет снижаться. Ночью в столице -6…-4 градуса, днем -4…-2. В Подмосковье в ночное время -8…-3, днем -6…-1 градус. Ветер северный и северо-восточный, 4-9 метров в секунду.

«В пятницу, 6 декабря, ночью переменная облачность и без осадков. Температура -7…-2 градуса. Днем облачно, местами снег. Потеплеет до -6…-1 градуса. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду», — заключил синоптик.

Ранее стало известно, что к Новому году в Москву и Подмосковье придут морозы, которых не было очень давно.