Покров Пресвятой Богородицы 14 октября: история, традиции и обычаи праздника

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечается 14 октября (по новому стилю) и связан с чудесным явлением Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе в начале X века. Согласно преданию, во время богослужения люди увидели над молящимися в воздухе Пресвятую Деву Марию, которая распростерла свой омофор (покровительственный плат), защищая их от врагов. Это чудо стало символом заступничества и покровительства Богоматери над всеми верующими.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы имеет древнюю историю и богатые традиции. Подробнее о них — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции праздника

В России праздник Покрова стал особенно значимым после принятия христианства князем Владимиром. В этот день совершаются торжественные богослужения в храмах, освящаются новые иконы Богородицы и проводятся крестные ходы. Люди посещают церкви, чтобы помолиться о защите и благополучии своей семьи и дома.

Одной из традиционных особенностей праздника является раздача милостыни нуждающимся. Верующие считают, что щедрость в этот день приносит благословение и защиту от бедствий. Также принято приглашать гостей на праздничный ужин, который обычно включает постные блюда, такие как грибной суп, капуста, яблоки и мед.

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Народные обычаи

Народные традиции праздника включают в себя различные обряды и приметы. Например, молодые девушки часто гадают на суженого, используя свечи и зеркала. Считается, что в этот день можно узнать свою судьбу и получить ответ на вопросы о будущем браке.

Также существует обычай поминания предков и посещения кладбищ. В этот день люди приносят цветы и зажигают свечи на могилах своих близких, чтобы почтить их память и попросить защиты у усопших.

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