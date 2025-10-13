Покров Пресвятой Богородицы 14 октября: история, традиция и народные приметы праздника

Покров Пресвятой Богородицы — один из самых любимых и почитаемых праздников в православии, который отмечается 14 октября. Он знаменует собой событие, произошедшее в середине X века в Константинополе, во Влахернской церкви, где хранились риза и пояс Пресвятой Богородицы. Кроме того, именно в этот день чаще всего в Московской области выпадает первый снег. Подробнее об истории и традициях дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции праздника

Во время всенощного бдения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели в небе Царицу Небесную, окруженную ангелами и святыми. Она простирала свой омофор (покров) над молящимися, защищая их от бед и напастей.

Это чудесное явление стало символом заступничества и защиты Пресвятой Богородицы над всем христианским миром. Покров — это не просто кусок ткани, это зримое проявление любви и милосердия Богородицы, ее готовности всегда прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

В русской традиции праздник Покрова приобрел особое значение. На Руси Покров считался покровителем земледелия и свадеб. К этому дню заканчивались сельскохозяйственные работы, и люди благодарили Богородицу за собранный урожай. Девушки, мечтающие о замужестве, обращались к Пресвятой Богородице с молитвами о скором и счастливом браке, прося «покрыть их голову» до наступления зимы.

Традиции праздника Покрова включают в себя посещение церковных служб, вознесение молитв к Пресвятой Богородице, а также проведение народных гуляний и ярмарок. В этот день принято дарить подарки близким и друзьям, угощать нуждающихся и проявлять заботу о ближних.

Фото: [ медиасток.рф ]

Народные приметы

Этот день не только связан с религиозными обрядами, но и окутан множеством народных примет и поверий, передающихся из поколения в поколение. Люди верили, что Покров — это граница между осенью и зимой, время, когда природа готовится к холодам, а вместе с ней и люди должны позаботиться о тепле и уюте в своих домах.

Одной из главных примет Покрова является наблюдение за погодой. Считалось, если на Покров ветер дует с востока, то зима будет холодной. Если же ветер южный — зима будет теплой. Пасмурная погода в этот день сулила теплую зиму, а ясный и солнечный день — морозную. Особенно важным было наблюдение за журавлями: если они улетели до Покрова — зима будет ранней и суровой, а если задержались — мягкой и поздней.

Также люди верили, если выпадет снег на Покров, то свадьбы будут играть до самой Пасхи. В этот день было принято топить печь яблоневыми дровами, чтобы в доме всегда было тепло и уютно.

Ранее синоптики заявили, что первый снег выпадет в Подмосковье с 13 по 16 октября.