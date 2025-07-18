92-летний президент Камеруна Поль Бийя официально заявил о намерении участвовать в предстоящих выборах главы государства, которые назначены на 12 октября 2025 года. Таким образом, он рассчитывает на восьмой президентский срок. Об этом лидер африканской республики сообщил в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter). Бия остается самым возрастным действующим главой государства в мире. Что известно о жизни и карьере камерунского политика — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Биография Поля Бийя

Поль Бийя родился 13 февраля 1933 года в южной провинции Камеруна, в деревне Мво’мека. Он получил католическое образование и окончил Лицей Луи-ле-Гран в Париже, а затем — Парижский институт политических наук. В 1960-е годы начал карьеру на госслужбе в независимом Камеруне, быстро продвигаясь по карьерной лестнице: был главой администрации президента, затем — государственным секретарем и министром.

В 1975 году он стал премьер-министром при первом президенте Камеруна Ахмаду Ахиджо, а в 1982-м — после неожиданной отставки Ахиджо — занял пост президента. С тех пор Поль Бийя неизменно переизбирался на выборах, при этом его правление сопровождают обвинения в авторитаризме, коррупции и подавлении политической оппозиции.

В 2008 году, по инициативе Бийя, в конституцию Камеруна были внесены поправки, снявшие ограничения по количеству президентских сроков. Это открыло ему путь к пожизненному пребыванию у власти. Сторонники президента называют его «отцом нации», а оппоненты критикуют за стагнацию и политические репрессии.

Фото: [ сommons.wikimedia/Общественное достояние ]

Причины нового выдвижения

Несмотря на почтенный возраст и слухи о слабом здоровье, Поль Бийя утверждает, что обладает необходимыми силами и опытом, чтобы вести страну вперед. Камерун сталкивается с серьезными внутренними вызовами: вооруженным конфликтом с англоязычными сепаратистами, террористической угрозой со стороны «Боко Харам»* на севере страны, а также с высокой безработицей и коррупцией, пишет BBC.

По данным Reuters, президент рассчитывает на поддержку правящей партии RDPC (CPDM), которая официально призвала его вновь баллотироваться. Многие считают, что в условиях нестабильности партия просто не нашла альтернативной фигуры, способной удерживать ситуацию под контролем.

После объявления о выдвижении Бийя провел масштабную перестановку в высшем военном руководстве, что было воспринято как попытка усилить контроль над армией в преддверии выборов.

Критика и реакция

Несмотря на долгие годы у власти, выдвижение Бийя вызвало волну недовольства как среди оппозиции, так и в обществе. Противники называют его правление «марафоном без перемен» и обвиняют в торможении развития страны. В прошлом году он почти полтора месяца не появлялся на публике, что вызвало новые слухи о проблемах со здоровьем, передает Reuters.

Среди возможных оппонентов на выборах называют лидера оппозиционной партии CRM Мауриса Камто и бывшего министра Акере Муну. Однако многие аналитики считают, что кампания пройдет в условиях жесткого административного давления.

Ранее стало известно, что Колумбия покинет НАТО.

*признана террористической и запрещена в РФ