Венгрия планирует сформировать в Евросоюзе альянс стран, настроенных скептически по отношению к Украине. Будапешт рассчитывает объединить усилия с Чехией и Словакией, сообщает Politico со ссылкой на политического директора венгерского премьера Виктора Орбана Балажа Орбана. Политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, получится ли у Венгрии настроить ЕС против Украины.

По словам советника, Виктор Орбан намерен до декабрьского саммита ЕС согласовать позиции по украинскому вопросу с лидером чешского движения ANO («Акция недовольных граждан») Андреем Бабишем и премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Политолог Маркелов подчеркнул, что такой состав обусловлен тем, чтобы создать баланс в европейском мире по различным вопросам.

«У Венгрии не получится настроить ЕС против Украины. Политическая задача Орбана — это создать баланс Евросоюзе проукраинский и антивоенный, Орбан направлен на это», — пояснил эксперт.

По его мнению, связано это в первую очередь с тем, что Европа постепенно теряет демократические ценности.

«Когда возникает одно мнение, то всегда возникают проблемы у любой страны и политического союза. Это, естественно, нарушение базового принципа демократии. Настоящий демократ – это плюрализм многих мнений. И вот как ни странно, Орбан – это настоящий демократ сегодня в Евросоюзе. Они не за Россию, они не против Украины, они за то, чтобы был баланс», — выразил мнение эксперт.

Венгры понимают, что поддержка одной стороны конфликта — это дорога в никуда, это коллективная братская могила, отметил политолог.

«При этом создать альянс против Украины не получится, Евросоюз не даст. Потому что у ЕС гораздо больше очагов влияния на Орбана, чем у Орбана на Евросоюз. Коалиция — это попытка Орбана размыть миф, что он один воюет в Евросоюзе. Создание союза нескольких государств, которые поддерживают позицию Орбана, это уже серьезный политический шаг», — заключил Маркелов.

