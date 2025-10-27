С 1 февраля 2026 года в России вступают в силу новые правила предоставления льготных кредитов по программе семейной ипотеки. Соответствующее постановление опубликовано 27 октября на официальном сайте Министерства финансов РФ. Кандидат экономических наук доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, будет ли проще получить льготную ипотеку.

Согласно документу, каждая семья сможет оформить только один льготный кредит. Кроме того, с указанной даты супруги обязаны выступать созаемщиками по займу. При этом им сохраняется право привлекать дополнительных участников, если собственных доходов недостаточно для получения кредита по программе. Экономист Литвиненко подчеркнула, что раньше каждый из родителей мог получить ипотеку, что сужает условия и рынок такой льготы.

«Действительно, ее стало получить гораздо сложнее. С 1 февраля 2026 года вводятся новые изменения, касаемые уже каждой семьи. То есть теперь одна ипотека на одну семью. С чем это связано? Это позволит государству снизить нагрузку на социальную часть бюджета и средства банковской системы в целом», — пояснила эксперт.

Специалист подчеркнула, что дефицит бюджета отражается на социальных проектах.

«С одной стороны, ситуация понятная, с другой стороны, тоже можно понять государство. Семейная ипотека направлена на решение вопроса жилья для одной семьи. Тогда и логично, зачем каждому отдельному родителю иметь право получить ипотеку на свое имя. Таким образом, государство не только снижает нагрузку на социальную часть бюджета, но и сохраняет брак. Если у каждого родителя есть возможность получить ипотеку, то это может и разрушить семью», — выразила мнение эксперт.

По этой причине в рамках демографической семейной политики в РФ пытаются удерживать семьи от разводов, отметила экономист. При этом для получения такой ипотеки одним из важных условий останется наличие детей.

«Если семья состоит просто из двух человек и пока что детей нет, то здесь уже вопрос, дадут ипотеку или нет. Наличие детей – это обязательное условие», — отметила она.

По словам экономиста, инициатива Минфина в действительности поможет гражданам, у которых раньше было меньше возможностей получить семейную ипотеку.

«Пока что мы наблюдаем высокую стоимость кредитных ресурсов на рынке недвижимости, количество предложений сужается. И в связи с тем, что если оставить меру, где каждый родитель имеет право взять ипотеку, то это будет еще сильнее усугублять ситуацию в дисбалансе спроса и предложения. Когда оба родителя имеют право взять ипотеку, то получается в два раза больше желающих. Это значит, что ценовая политика все равно будет складываться не в пользу семей. Но благодаря инициативе будет проще ее получить, потому что количество желающих сузится. Значит, строительный рынок, рынок недвижимости и банковская система выдохнут. Напряжение снизится на них. А это значит, что условия должны быть помягче для семей», — заключила Литвиненко.

Ранее стало известно, что Банк России в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку.