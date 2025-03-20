Нарушения 30-дневного энергетического перемирия между Украиной и Россией со стороны ВСУ будут абсолютно точно, заявил политолог Дмитрий Аграновский в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня». Мало того, Киев уже пренебрег договоренностями, атаковав беспилотниками нефтеперекачивающую станцию «Кавказская».

На неделе прошел телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого стороны договорились о прекращении ударов по энергетическим объектам на территории РФ и Украины на 30 дней. Российский лидер сразу же приказал сбить семь беспилотников ВС РФ, уже летевших для атаки на объекты в Николаевской области. Киев же спустя несколько часов после разговора Путина и Трампа нанес удары дронами по энергетической инфраструктуре в станице Кавказской, заявили в Минобороны РФ. Агентство Bloomberg 19 марта сообщило, что лидер киевского режима Владимир Зеленский согласился с предложением о взаимном прекращении ударов по энергетике.

Политолог Аграновский убежден в том, что Киев будет нарушать энергетическое перемирие, что ВСУ уже сделали в Краснодарском крае. По его словам, Украина относит себя к той категории стран, которым позволено все. Запад ведет прокси-войну через Киев, в которой они не придерживают ни договоренностей, ни морально-этических норм, поэтому от них можно ожидать всего.

«Надеюсь, что американцы будут их сдерживать. С военной точки зрения их удары вряд ли будут иметь для нас какое-то серьезное значение. Но надо понимать, что джентльменские договоренности с подобной публикой не имеют смысла и, как говорят, не стоят той бумаги, на которой напечатаны, поэтому мы и договариваемся не с ними, а с американцами. Провокации с их стороны возможны, потому что это в их духе», — отметил эксперт.

Украина нарушит энергетическое перемирие, даже несмотря на то, что это может не понравиться Трампу. США — это не только президент, это большой конгломерат интересов, кому-то удары ВСУ по энергообъектам в РФ могут не понравиться, другим — наоборот, объяснил Аграновский. Киев будет пытаться спровоцировать Москву, вывести ее из себя, заставить нарушить перемирие и пойти на ответные действия, чтобы после Украина обвинила Россию во всех грехах, продолжил политолог.

«Скорее всего, они будут все отрицать, если их поймают за руку, они скажут, что это ответные действия. В общем, будут нести совершенно неубедительную чушь — «доводы». Сейчас такая ситуация в политике, что каждый слушает только своих, поэтому особо не надо придумывать поводы. Россия не будет поддаваться на провокации», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, что окончательные договоренности по Украине могут быть достигнуты до конца года.