Политолог Федоров: договоренности по Украине будут достигнуты до конца года

Договоренности по Украине, скорее всего, будут достигнуты до конца текущего года, потому что это долгий процесс переговоров и согласований. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров. При этом эксперт не исключил, что стороны могут прийти к соглашению в течение пары месяцев.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Тruth Social, что многие элементы окончательных договоренностей согласованы, но еще многие остаются. Политолог Федоров отметил, что огонь на Украине может и не прекратиться до конца года, зависит от условий соглашения.

«Если будут выражения и требования, которые неприемлемы одной из сторон, то, я думаю, что огонь будет продолжаться. Достижение договоренностей не означает мир, потому что мы помним договоренности по Минску, которые украинская сторона не соблюдала абсолютно. Соответственно, прошло некоторое время, и конфликт вспыхнул с новой силой», — добавил эксперт.

Минский сценарий в точности невероятен, потому что это уже прошлое. Но примирение на определенных условиях возможно, после чего будет видно, как станут разворачиваться события, продолжил политолог. При этом он не исключил, что, если договоренности будут достигнуты до конца года, мир может так и не наступить.

«Например, между Северной и Южной Кореей, тоже не мир, а перемирие, которое может вспыхнуть в любой момент», — подчеркнул Федоров.

Политолог не исключил, что корейский сценарий возможен на Украине.

Ранее стало известно, как новые санкции США повлияют на экономику РФ.