Политолог Аграновский назвал неизбежным прогноз Трампа по вхождению Украины в РФ

Объединение Украины с Россией неизбежно. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский в ответ на слова нового президента США Дональда Трампа, который не исключил аналогичного сценария в будущем.

Украина может когда-нибудь стать Россией, а может и не стать, сказал Трамп с интервью американскому телеканалу Fox News. Аграновский считает этот процесс неминуемым, поскольку для распада СССР в 1991 году не было никаких исторических и геополитических оснований.

«Народы были разделены принудительно. Наша государственность, которая складывалась до этого тысячу лет, была разделена насильственным способом. Я думаю, что в перспективе целостность нашего государства будет восстановлена», — подчеркнул эксперт.

Европа будет мешать процессу объединения, но у нее не хватит ресурсов, чтобы значительно повлиять на него. Западу стоит заниматься своими проблема, которых у него достаточно, а будет еще больше, отметил политолог.

Трамп же планирует вернуть деньги США, направленные Киеву. Американский президент хочет получить от Украины эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около 500 млрд долларов.

«Рано или поздно Трамп придет к полному пониманию, что на этом пространстве надо договариваться с Москвой. Тогда, конечно, у него будет какой-то доступ (к ресурсам. — Прим. ред.) на взаимовыгодных условиях, а не на колониальных. К этому все идет, потому что гарантировать безопасность на этом пространстве может только Россия», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, на кого Трамп может заменить Зеленского.