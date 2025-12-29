Политолог Аграновский назвал преждевременными переговоры Путина и Зеленского по телефону

Сейчас телефонные переговоры между президентами РФ и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским — будут преждевременными. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Ранее Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений, сообщил, что переговоры президента США Дональда Трампа с Зеленским могут привести к первому за более чем пять лет телефонному разговору последнего с Путиным. Политолог Аграновский считает, что сейчас такое решение ни к чему не приведет.

«На текущий момент это был бы символический жест. В свете последних интервью Зеленского и его выступлений я слабо себе представляю, чтобы Путин сейчас беседовал с ним напрямую. Пока не представляю, чтобы это было полезно. Для чего это может быть полезным нам? Зеленскому, может быть, это на руку, чтобы показать американцам, чтобы он сговорчивый и адекватный, а также готов какие-то принимать условия и обязательства на себя», — отметил эксперт.

При этом политолог заверил, что телефонная беседа двух лидеров сейчас не так важна.

«С практической точки зрения это не нужно. Если Украина готова на какие-то разумные шаги, то пусть она их делает, как и сам Зеленский, если он готов. Пока с его стороны я не видел никаких жестов адекватного поведения, которые бы сделали такой разговор нужным и полезным», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, возможен ли мир с Украиной после рождественской речи Зеленского.