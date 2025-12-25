Рождественское выступление президента Украины Владимира Зеленского поставило под вопрос его готовность принимать взвешенные решения, необходимые для мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Что наговорил Зеленский, возможен ли долгосрочный мир РФ и Украины при нем, и как теперь на лидера киевского режима смотрят на Западе — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Уезжай в свой особняк во Флориде»

24 декабря украинский лидер разместил в своем телеграм-канале видеозаявление, в котором резко высказался в адрес россиян. Он назвал жителей России «безбожниками», у которых, по его мнению, нет ничего общего ни с христианством, ни с «чем-то человеческим». Также Зеленский пожелал «сгинуть» неизвестному адресату.

Подобные высказывания из уст человека, занимающего президентский пост, потрясли людей не только в России, но и в западном мире. С резкой критикой к нему обратились даже простые европейцы — читатели Daily Mail.

«Проведи выборы и уезжай в свой особняк во Флориде», — написал один из них.

Еще один пользователь назвал ужасным пожелания смерти в канун Рождества. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал высказывания президента Украины, уделив особое внимание решению о переносе даты празднования Рождества. В публикациях в социальных сетях он подчеркнул, что подобные шаги могут восприниматься как использование религиозных праздников в политических целях.

«На Украине продается абсолютно все, даже самые священные дни», — процитировал Боуз.

В Кремле назвали обращение Зеленского некультурным и озлобленным, а самого политика сравнили с малоадекватным человеком. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил задаться вопросом: способен ли вообще Зеленский принимать адекватное решение в сторону урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.

Мир даже с Зеленским

Политолог Георгий Федоров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнул, что в случае с Зеленским многое зависит не от него самого.

«Он заряжен ненавистью, но в его случае все зависит от внешних спонсоров и партнеров. Он может “извергать” что угодно, но если Европа и США захотят, чтобы мир наступил, то они заставят его сделать так. Поэтому я бы не стал воспринимать эти слова всерьез. Он просто отрабатывает свою повестку, нужную для внутреннего использования и роста градуса ненависти», — пояснил эксперт.

По его словам, за счет таких высказываний Зеленский получает дивиденды от партнеров.

«Шанс на мир между Украиной и РФ есть при Зеленском, поскольку он абсолютно зависимый и управляемый извне человек. Неважно, кто будет у руля Украины, Зеленский или кто-то другой, мир наступит, если этого захотят США с Европой», — заключил Федоров.

