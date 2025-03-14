Европейские страны могут стать участниками переговоров по Украине, если займут более конструктивную позицию. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Французская газета Les Echos обратила внимание на то, что президент РФ Владимир Путин не упомянул лидеров европейских стран в заявлении о готовности к прекращению огня на Украине. Политолог Аграновский не считает, что ЕС отрезают от переговоров.

«Мне кажется, Путин не упомянул их специально, чтобы дать им понять, что все могут решить без них. Но если они займут более конструктивную позицию, то тогда интересы европейцев будут учтены, потому что мы все-таки все живем в одной Европе», — допустил эксперт.

На данный момент лидеры европейских стран, наоборот, занимают неконструктивную позицию и, несмотря на желание быть участниками переговоров, показывают, что по существу не готовы вести диалог в отличие от США, продолжил политолог. Вовлечение большего числа стран — не только Европы, но и БРИКС — идет на пользу переговорам, считает Аграновский, потому что речь идет о глобальной безопасности.

«Европа и США приложили большие усилия для того, чтобы втянуть Россию в конфликт. Любой конфликт, в который втягивают ядерную державу, носит глобальный характер. Многих интересует прочный мир, для переговоров надо вовлекать широкий круг. Но европейцам нужно прийти в чувства, потому что они утратили ощущение реальности», — отметил специалист.

В одиночку Европа не станет финансировать ВСУ, если США займут жесткую позицию. Возможно, что ЕС будет предоставлять экономическую помощь Украине, но вряд ли европейцы решаться на финансирование армии Киева вопреки договоренностям Вашингтона и Москвы, заключил политолог.

Ранее стало известно, как на самом деле будут переходить проходить по разрешению украинского конфликта.