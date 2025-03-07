Политолог Аграновский: распространение пятой статьи НАТО на Украину невозможно

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала распространение пятой статьи договора НАТО, предусматривающей коллективный ответ при вооруженном нападении на страну-член альянса, на Украину альтернативой вступлению Киева в блок. По ее словам, эта возможность обсуждается. Во-первых, подобное решение неправильно с юридической точки зрения, отметил политолог Аграновский, так как пятая статья не может распространяться не на членов НАТО.

«Во-вторых, фактически, если сказать повежливее, руки коротки. Сегодня вопрос о вступлении Украины в НАТО закрыт. Его, конечно, еще будут обсуждать, но исходя из баланса сил, интересов, того, что наши военные добились на поле боя, а дипломаты в политике, исходя из того, как изменилась ситуация, в частности с учетом избрания Трампа, вопрос о вступлении Украины в НАТО перешел в область маргиналов — это вообще не обсуждается приличными политиками как возможное условие», — добавил эксперт.

Обсуждению подлежит кандидатура будущего президента Украины и то, что останется под его контролем. Вопрос вступления Украины в НАТО относится к неразумным условиям, продолжил политолог. Мелони продолжает риторику, чтобы сохранить лицо, в действительности пятая статья договора НАТО не имеет к этому отношения, подчеркнул он.

«Это игра на обострение, которую европейские политики ведут, чтобы сохранить лицо и не показать, что они настолько зависимы от США. В конечном итоге им все равно придется согласиться. Другое дело, как Россия, США и Китай договорятся между собой. Я думаю, Европе в той или иной степени придется принять их выбор», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, кто может заменить Зеленского.