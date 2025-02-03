Политолог Аграновский: Трамп рассматривает Украину как зону ответственности России

Современная украинская власть в лице Владимира Зеленского и его команды существует, пока ее подпитывает Европа во главе с США. Как только поддержка Запада ослабнет, Киеву придется искать пути компромисса с Россией. Часть представителей киевского режима, которые хотят сохраниться у власти, уже предпринимают меры, чтобы приспособиться к новым реалиям. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что Киев проиграл в противостоянии России, и призвал соотечественников признать коллективную ответственность за это. По словам Аграновского, циничный Арестович уже смотрит в недалекое будущее, когда ситуация принципиально изменится, конфликт закончится, и надо будет приспосабливаться к новой реальности. Зеленский и его администрация — это субъекты, а не объекты политики, считает эксперт. Большинство представителей киевского режима — безыдейные марионетки, которые будут выполнять чужие указания.

«Конечно, там есть убежденные бандеровцы, но они находятся не на первых ролях», — добавил Аграновский.

По его словам, Киеву все-таки придется искать пути компромисса с Москвой.

«Трамп рассматривает Украину как зону ответственности России. Мне кажется, он считает, что для контроля огромного пространства проще договориться с Москвой, чем со всеми небольшими антироссийскими государствами», — объяснил политолог.

Ранее стало известно, что европейские офицеры не поддерживают заморозку украинского конфликта Трампом.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов