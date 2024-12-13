Политолог Федоров: США и НАТО уже можно считать участниками конфликта на Украине

Вооруженные силы США и НАТО уже можно считать прямыми участниками конфликта на Украине, так как они как минимум снабжают ВСУ разведданными. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров в ответ на призыв избранного американского президента Дональда Трампа разместить европейские войска на Украине.

Трамп предложил разместить на украинской территории войска Евросоюза для контроля за соблюдением режима прекращения огня. По его словам, Европа должна занять ведущую позицию для обеспечения безопасности и помощи Киеву, а США могут лишь поддержать этот процесс, но отправлять войска не планируют. Политолог Федоров отметил, что подобными заявлениями Трамп отчасти пытается обезопасить себя. Республиканец всегда говорил, что не хочет тратить лишние деньги, чем в том числе является отправка войск на Украину.

По словам эксперта, в теории присутствие европейских сил на территории украинского государства возможно, так как речь о вещах, связанных с интервенцией, идет давно. Однако пока что рано обсуждать подобное с Трампом, потому что не достигнуто мира или перемирия, а конфликт находится в самом разгаре, объяснил Федоров.

«Пока что Трамп пытается прощупать настроение на будущее и в случае мира навязать свои условия. Но в целом, пока об этом преждевременно говорить, как мне кажется», — заключил политолог.

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