Политолог Федоров заявил, что выходом из НАТО США ослабят свои позиции

НАТО — это детище США, и они его не бросят. Об этом политолог Георгий Федоров заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» после того, как стало известно отношение избранного президента Америки Дональда Трампа к альянсу.

Трамп сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что одобряет НАТО, пока там «платят по счетам». Федоров назвал слова американского политика угрозами и давлением. Он считает практически невозможным выход Штатов из альянса, потому что так Вашингтон ослабит свои позиции, в том числе в Европе.

«Скорее всего Трамп будет выжимать из них деньги, угрожая уменьшением финансирования и другими санкциями. Трамп — бизнесмен, и он будет действовать именно с такой позиции: наезжать, а потом отъезжать для достижения своих целей», — отметил политолог.

Эксперт добавил, что после правления Макрона покинуть НАТО может сама Франция. Кроме того, он допустил выход из альянса других стран с учетом диктата Америки.

«Это детище США, и они его не бросят», — заключил Федоров.

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