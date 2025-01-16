Политолог Громский: администрации Трампа придется отменить многие санкции против РФ

Существующая архитектура санкционной политики США не будет отвечать будущим договоренностям между Москвой и Вашингтоном после прихода к власти Дональда Трампа, потому что ее создавала другая администрация Белого дома с совершенно иными целями. Антироссийские санкции претерпят трансформацию или будут отменены в большинстве. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский.

Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио сообщил о возможном смягчении санкций против России. Громский считает, что заявления Рубио и других политиков нужно рассматривать лишь как предложения в рамках подготовки к будущему диалогу между Москвой и Вашингтоном. При этом слова кандидата на пост госсекретаря Штатов подтверждают логику грядущих российско-американских переговоров, поводом для которых становится украинских кризис, но в реальности ситуация вокруг Украины будет обсуждаться лишь в некоторой степени, добавил эксперт. По его словам, за последнее время между Кремлем и Белым домом накопилось много вопросов, требующих обсуждения.

«Понятно, что будут обсуждаться вопросы обеспечения экономики стран Евросоюза энергоносителями, будущее ситуации в Северной Африке, ситуации на Ближнем Востоке, может быть, на Дальнем Востоке, будущее активного экономического освоения Арктики. Какой-то из многих треков будет решен быстро, к примеру, взаимоотношения со странами Восточной Европы. По какому-то из этих вопросов переговоры могут продолжаться долгие годы», — объяснил политолог.

Действующая санкционная политика США не позволит исполнить будущие договоренности, поэтому после прихода Трампа к власти санкции претерпят трансформацию, многие из них будут отменены, продолжил Громский. Международные экономические отношения в идеале вообще должны отойти от использования санкций, методов экономической войны к договоренностям и перераспределению между государствами зон политических и экономических интересов, считает эксперт.

Исходя из уже озвученных заявлений, администрация Трампа планирует действовать достаточно быстро, отметил он. Однако для Москвы важно учитывать развитие российской промышленности, уже налаженных новых логистических цепочек с дружескими странами, а не переключаться только на экспорт в Европу. Эти годы доказали, что российская экономика может быть успешной, если будет многовекторной, заключил политолог.

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