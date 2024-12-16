ФРГ выступает не за выход из НАТО, а за реформирование объединения. Об этом в ответ на заявления оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) о необходимости альянса для страны сообщил аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский.

Альянс должен уважать интересы всех европейских стран, в том числе России. В противном случае Германии стоит задуматься о пользе НАТО для страны, считает сопредседатель партии АдГ Тино Крупалла.

По словам политолога Громского, представители партии выступают не за выход Германии из НАТО, а призывают к реформам, которые бы учитывали интересы всех стран-членов объединения. При этом он отметил, что вопрос существования военно-политического блока НАТО, сформированного в противовес Варшавскому договору, для его современных членов может быть весьма спорным. Однако ФРГ вряд ли покинут альянс, заверил эксперт в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«АдГ выступает как сторонник реформ, большей самостоятельности в разных альянсах, большего учета интересов Германии в международных объединениях, это касается и НАТО. О радикальных последствиях этой внутри германской дискуссии, объективно подходя к вопросу, я бы не говорил», — объяснил Громский.

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